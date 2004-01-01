Asenna GNS3-palvelin yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkotopologiaemulaattori, jossa on selaimella käytettävä käyttöliittymä virtuaalisten verkkolaboratorioiden suunnitteluun ja simulointiin.
GNS3 Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GNS3 Server – mitä sillä voi rakentaa?
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) on avoimen lähdekoodin verkonemulointialusta, johon verkkosuunnittelijat, opiskelijat ja sertifiointikouluttajat luottavat maailmanlaajuisesti. Sen avulla voit rakentaa monimutkaisia usean toimittajan verkkotopologioita käyttäen aitoja Cisco IOS-, Juniper- ja muiden toimittajien levykuvia kevyiden virtuaalilaitteiden rinnalla, kaikki ilman fyysistä laitteistoa.
GNS3-palvelimen ajaminen VPS:llä pitää labrasi pysyvänä ja käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Projektit, laitekuvat ja topologiat tallennetaan kestäviin nimettyihin volyymeihin, jotta työsi säilyy konttien uudelleenkäynnistysten jälkeenkin. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä yhdistää suoraan palvelimen API:in portissa 3080, tarjoten sinulle täyden vedä ja pudota -topologiaeditorin mistä tahansa selaimesta millä tahansa laitteella.
GNS3 Server – tärkeimmät ominaisuudet
Monitoimittajaemulointi
Aja oikeita Cisco IOS-, Juniper- ja muiden valmistajien levykuvia avoimen lähdekoodin laitteiden rinnalla samassa topologiassa ilman fyysistä laitteistoa.
Selaimella käytettävä käyttöliittymä
Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä tarjoaa vedä ja pudota -topologiasuunnittelijan, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta, ilman erillistä työpöytäsovellusta.
Pysyvä laboratoriotallennustila
Projektit, laitekuvat ja topologiatiedostot tallennetaan nimettyihin taltioihin, jotta työsi säilyy konttien uudelleenkäynnistysten ja päivitysten jälkeen.
REST API
Dokumentoitu REST-rajapinta portissa 3080 mahdollistaa topologian provisioinnin, solmujen hallinnan ja laboratorion elinkaaren toimintojen automatisoinnin skripteistä tai CI-putkista.
Laitekirjasto
Tuo valmiita laitemalleja reitittimille, kytkimille, palomuureille ja Linux-isännille rakentaaksesi realistisia laboratorioita nopeasti ilman manuaalista konfigurointia.
VPCS- ja Docker-solmut
Sisäänrakennettu VPCS-kevyt PC-simulaatio ja natiivi Docker-konttituki mahdollistavat päätehosteiden ja sovelluspalvelimien lisäämisen mihin tahansa topologiaan.
GNS3 Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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