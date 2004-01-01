GNS3 (Graphical Network Simulator-3) on avoimen lähdekoodin verkonemulointialusta, johon verkkosuunnittelijat, opiskelijat ja sertifiointikouluttajat luottavat maailmanlaajuisesti. Sen avulla voit rakentaa monimutkaisia usean toimittajan verkkotopologioita käyttäen aitoja Cisco IOS-, Juniper- ja muiden toimittajien levykuvia kevyiden virtuaalilaitteiden rinnalla, kaikki ilman fyysistä laitteistoa.

GNS3-palvelimen ajaminen VPS:llä pitää labrasi pysyvänä ja käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Projektit, laitekuvat ja topologiat tallennetaan kestäviin nimettyihin volyymeihin, jotta työsi säilyy konttien uudelleenkäynnistysten jälkeenkin. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä yhdistää suoraan palvelimen API:in portissa 3080, tarjoten sinulle täyden vedä ja pudota -topologiaeditorin mistä tahansa selaimesta millä tahansa laitteella.