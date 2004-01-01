Cross-seedin käyttöönotto yhdellä napsautuksella.
Automaattinen ristiinjakotyökalu, joka löytää vastaavia torrentteja yksityisiltä trackereilta maksimoidakseen jakosuhteesi.
Cross-seed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cross-seed – mitä sillä voi rakentaa?
Cross-seed on avoimen lähdekoodin automaatiotyökalu, joka on suunniteltu auttamaan torrent-käyttäjiä löytämään ja lisäämään ristiinsiementäjiä – torrenteja, jotka ovat olemassa useilla yksityisillä trackereilla mutta jakavat identtiset tiedostot. Vertaamalla olemassa olevia latauksiasi Prowlarrin tai Jackettin kaltaisiin indeksoijiin, se tunnistaa vastaavat julkaisut ja lisää ne torrent-asiakasohjelmaasi automaattisesti, jolloin voit siementää lisätrackereilla lataamatta tietoja uudelleen.
Cross-seedin ajaminen VPS:llä varmistaa jatkuvan 24/7-toiminnan, etsien uusia ristiinsiementämismahdollisuuksia aina niiden ilmaantuessa. Se integroituu suosittuihin torrent-asiakasohjelmiin, kuten qBittorrent, Deluge ja rTorrent, ja tukee tietopohjaista vastaavuutta, joka toimii, vaikka julkaisunimet eroaisivat trackereiden välillä.
Cross-seed – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen ristiinlevitys
Skannaa olemassa olevat latauksesi ja löytää vastaavat torrentit muilta trackereilta, jotta voit jakaa enemmän lataamatta mitään ylimääräistä.
Moniseurantatuki
Yhdistää Prowlarriin tai Jackettiin etsiäkseen kymmenistä yksityisistä ja julkisista trackereista samanaikaisesti yhden kokoonpanon kautta.
Torrent-asiakasohjelman integrointi
Toimii natiivisti qBittorrentin, Delugen, Transmissionin ja rTorrentin kanssa syöttääkseen ristiinjakelutorrentit suoraan asiakasohjelmaasi.
Tietopohjainen yhteensovitus
Yhdistää torrentteja tiedoston sisällön ja koon perusteella pelkkien nimien sijaan, tunnistaen ristiinjaot, vaikka julkaisunimet eroaisivat trackereiden välillä.
Daemon-tila
Toimii jatkuvana taustapalveluna, joka valvoo uusia latauksia ja etsii automaattisesti ristiinjakomahdollisuuksia reaaliaikaisesti.
Cross-seed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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