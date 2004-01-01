Jopa 69 % alennus Trino tuotteelle

Asenna Trino yhden napsautuksen asennuksella.

Nopea hajautettu SQL-kyselymoottori yhdistetyn analytiikan suorittamiseen datajärvissä, varastoissa ja operatiivisissa tietokannoissa.

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AI:n hallinnoima VPS
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KVM 1
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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35,99
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200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Trino – mitä sillä voi rakentaa?

Trino on tehokas hajautettu SQL-kyselymoottori, joka kehitettiin alun perin Facebookissa nimellä Presto ja jota ylläpitää nyt Trino Software Foundation. Sen avulla analyytikot ja insinöörit voivat suorittaa interaktiivisia ANSI SQL -kyselyitä heterogeenisista tietolähteistä – objektitallennuksesta, relaatiotietokannoista, viestinvälittäjistä ja hakemistoista – yhdistäen ja aggregoiden niitä ikään kuin ne olisivat yhdessä varastossa, ilman ETL:ää tai tiedonsiirtoa.

Trinon itseisännöinti VPS:lläsi antaa datatiimeille federoidun kyselykerroksen, jota he voivat täysin hallita, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää käynnissä olevat kyselyt, työntekijöiden käytön ja suoritussuunnitelmat, jotta operaattorit voivat virheenkorjata suorituskykyä ja säätää klusteriresursseja suoraan selaimesta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Trino – tärkeimmät ominaisuudet

Liitetyt SQL-kyselyt

Yhdistä kymmeniä tietolähteitä liitettävien liittimien kautta ja yhdistä ne yhdellä ANSI SQL -lauseella ilman välivaiheita tai ETL:ää.

Massiivisesti rinnakkainen moottori

Vektorisoitu muistisuoritus ja mukautuva kyselysuunnittelu tarjoavat interaktiivisen vasteajan teratavun kokoisilla datajärvillä ja tietovarastoilla.

Monipuolinen liitinluettelo

Viralliset liittimet Icebergille, Delta Lakelle, Hudille, Hivelle, PostgreSQLille, MySQLille, MongoDB:lle, Kafkalle, Elasticsearchille, Cassandralle ja muihin.

Sisäänrakennettu verkkokonsoli

Selaimella toimiva käyttöliittymä näyttää käynnissä olevat ja päättyneet kyselyt, työntekijöiden kunnon, vaihetason mittarit ja suoritussuunnitelmat nopeaan suorituskyvyn virheenkorjaukseen.

ANSI SQL laajennuksilla

Täysi standardi-SQL ikkunafunktioilla, lateraalisilla liitoksilla, taulukoilla, kartoilla, JSON-tyypeillä, paikkatietotyypeillä sekä käyttäjän määrittämillä funktioilla.

JDBC, ODBC ja Python

Plug-in-ajurit ja -asiakasohjelmat yhdistävät BI-työkalut, kuten Tableaun, Supersetin ja Metabasen, sekä datatieteen muistikirjat ja ETL-putket.

Trino – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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