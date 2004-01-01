Trino on tehokas hajautettu SQL-kyselymoottori, joka kehitettiin alun perin Facebookissa nimellä Presto ja jota ylläpitää nyt Trino Software Foundation. Sen avulla analyytikot ja insinöörit voivat suorittaa interaktiivisia ANSI SQL -kyselyitä heterogeenisista tietolähteistä – objektitallennuksesta, relaatiotietokannoista, viestinvälittäjistä ja hakemistoista – yhdistäen ja aggregoiden niitä ikään kuin ne olisivat yhdessä varastossa, ilman ETL:ää tai tiedonsiirtoa.

Trinon itseisännöinti VPS:lläsi antaa datatiimeille federoidun kyselykerroksen, jota he voivat täysin hallita, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää käynnissä olevat kyselyt, työntekijöiden käytön ja suoritussuunnitelmat, jotta operaattorit voivat virheenkorjata suorituskykyä ja säätää klusteriresursseja suoraan selaimesta.