Asenna Trino yhden napsautuksen asennuksella.
Nopea hajautettu SQL-kyselymoottori yhdistetyn analytiikan suorittamiseen datajärvissä, varastoissa ja operatiivisissa tietokannoissa.
Trino – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Trino – mitä sillä voi rakentaa?
Trino on tehokas hajautettu SQL-kyselymoottori, joka kehitettiin alun perin Facebookissa nimellä Presto ja jota ylläpitää nyt Trino Software Foundation. Sen avulla analyytikot ja insinöörit voivat suorittaa interaktiivisia ANSI SQL -kyselyitä heterogeenisista tietolähteistä – objektitallennuksesta, relaatiotietokannoista, viestinvälittäjistä ja hakemistoista – yhdistäen ja aggregoiden niitä ikään kuin ne olisivat yhdessä varastossa, ilman ETL:ää tai tiedonsiirtoa.
Trinon itseisännöinti VPS:lläsi antaa datatiimeille federoidun kyselykerroksen, jota he voivat täysin hallita, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää käynnissä olevat kyselyt, työntekijöiden käytön ja suoritussuunnitelmat, jotta operaattorit voivat virheenkorjata suorituskykyä ja säätää klusteriresursseja suoraan selaimesta.
Trino – tärkeimmät ominaisuudet
Liitetyt SQL-kyselyt
Yhdistä kymmeniä tietolähteitä liitettävien liittimien kautta ja yhdistä ne yhdellä ANSI SQL -lauseella ilman välivaiheita tai ETL:ää.
Massiivisesti rinnakkainen moottori
Vektorisoitu muistisuoritus ja mukautuva kyselysuunnittelu tarjoavat interaktiivisen vasteajan teratavun kokoisilla datajärvillä ja tietovarastoilla.
Monipuolinen liitinluettelo
Viralliset liittimet Icebergille, Delta Lakelle, Hudille, Hivelle, PostgreSQLille, MySQLille, MongoDB:lle, Kafkalle, Elasticsearchille, Cassandralle ja muihin.
Sisäänrakennettu verkkokonsoli
Selaimella toimiva käyttöliittymä näyttää käynnissä olevat ja päättyneet kyselyt, työntekijöiden kunnon, vaihetason mittarit ja suoritussuunnitelmat nopeaan suorituskyvyn virheenkorjaukseen.
ANSI SQL laajennuksilla
Täysi standardi-SQL ikkunafunktioilla, lateraalisilla liitoksilla, taulukoilla, kartoilla, JSON-tyypeillä, paikkatietotyypeillä sekä käyttäjän määrittämillä funktioilla.
JDBC, ODBC ja Python
Plug-in-ajurit ja -asiakasohjelmat yhdistävät BI-työkalut, kuten Tableaun, Supersetin ja Metabasen, sekä datatieteen muistikirjat ja ETL-putket.
Trino – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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