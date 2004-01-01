Ota Vince Analytics käyttöön yhdellä napsautuksella.
Yksityisyysystävällinen, itse isännöity verkkoanalytiikka-alusta, joka korvaa suoraan Google Analyticsin.
Vince Analytics – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vince Analytics – mitä sillä voi rakentaa?
Vince Analytics on kevyt, itse isännöity verkkoanalytiikkapalvelin, joka on rakennettu yksityishenkilöille ja pienille tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan kävijätietoihinsa. Se ei vaadi ulkoista tietokantaa, toimitetaan yhtenä binääritiedostona ja tallentaa kaiken paikallisesti – mikä tekee siitä helpon käyttää millä tahansa VPS:llä ilman monimutkaista asennusta.
Vince on yhteensopiva Plausible Analyticsin seurantaskriptien kanssa, joten voit siirtää olemassa olevia sivustoja muuttamatta käyttöliittymäkoodiasi. Se seuraa sivun katselukertoja, yksilöllisiä kävijöitä, viittaajia ja mukautettuja tapahtumia pysyen samalla täysin GDPR-, CCPA- ja PECR-yhteensopivana – evästeitä ei tarvita.
Vince Analytics – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeitä ei tarvita
Vince seuraa kävijöitä ilman evästeitä tai henkilökohtaisia tunnisteita, pitäen sivustosi täysin yhteensopivana GDPR:n, CCPA:n ja PECR:n kanssa valmiina.
Plausible-yhteensopivat skriptit
Käytä samaa seurantaskriptiä, jota käytetään Plausible Analyticsissa, ja osoita se Vince-instanssiisi – siirrettäessä ei tarvita käyttöliittymän muutoksia.
Ei ulkoisia riippuvuuksia
Koko alusta toimitetaan yhtenä binääritiedostona sisäänrakennetun tietokannan kanssa, joten mitään ylimääräistä ei tarvitse asentaa, määrittää tai ylläpitää sen rinnalla.
Rajattomasti sivustoja ja tapahtumia
Lisää niin monta verkkosivustoa kuin VPS-resurssisi sallivat ja kerää niin monta tapahtumaa kuin tarvitset — keinotekoisia suunnitelmaperusteisia rajoituksia ei ole.
Julkiset ja jaetut kojelaudat
Jaa analytiikan hallintapaneelit julkisesti tai yksilöllisten salasanasuojattujen linkkien kautta, antaen sidosryhmille pääsyn paljastamatta järjestelmänvalvojan tiliäsi.
Vince Analytics – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.