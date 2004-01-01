Vince Analytics on kevyt, itse isännöity verkkoanalytiikkapalvelin, joka on rakennettu yksityishenkilöille ja pienille tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan kävijätietoihinsa. Se ei vaadi ulkoista tietokantaa, toimitetaan yhtenä binääritiedostona ja tallentaa kaiken paikallisesti – mikä tekee siitä helpon käyttää millä tahansa VPS:llä ilman monimutkaista asennusta.

Vince on yhteensopiva Plausible Analyticsin seurantaskriptien kanssa, joten voit siirtää olemassa olevia sivustoja muuttamatta käyttöliittymäkoodiasi. Se seuraa sivun katselukertoja, yksilöllisiä kävijöitä, viittaajia ja mukautettuja tapahtumia pysyen samalla täysin GDPR-, CCPA- ja PECR-yhteensopivana – evästeitä ei tarvita.