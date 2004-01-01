Asenna docassemble yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin asiantuntijajärjestelmä ohjattuihin haastatteluihin ja automaattiseen asiakirjojen kokoamiseen, joka perustuu Pythoniin, YAML:iin ja Markdowniin.
docassemble – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
docassemble – mitä sillä voi rakentaa?
docassemble on ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta verkkopohjaisten ohjattujen haastattelujen rakentamiseen, jotka keräävät tietoa loppukäyttäjiltä ja kokoavat vastauksista mukautettuja asiakirjoja, sopimuksia ja lomakkeita. Tekijät kirjoittavat haastattelulogiikan YAMLilla, asiakirjamallit Markdownilla tai DOCX:llä ja laajentavat toiminnallisuutta Pythonilla — ilman mukautetun verkkosovelluksen pystyttämistä.
Alun perin suunniteltu oikeusapujärjestöille ja asianajotoimistoille asiakkaiden vastaanoton ja asiakirjojen laadinnan automatisointiin, docassemble toimii nyt asiantuntijajärjestelmien pohjana vaatimustenmukaisuuden, julkisten palvelujen ja HR-työnkulkujen alueilla. Itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluonteiset haastatteluvastaukset, luodut asiakirjat ja asiakastiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman haastattelu- tai käyttäjäkohtaisia maksuja.
docassemble – tärkeimmät ominaisuudet
Ohjatut haastattelut
Rakenna YAML-muodossa haarautuvia kysymysvirtoja, jotka keräävät käyttäjän syötteitä esteettömien, mobiiliystävällisten verkkolomakkeiden kautta ehdollisella logiikalla.
Asiakirjojen kokoaminen
Luo täytettyjä DOCX-, PDF- ja RTF-dokumentteja haastatteluvastauksista käyttäen Markdown- tai Word-malleja automaattisella muotoilulla.
Pythonin laajennettavuus
Hyppää täyteen Pythoniin aina kun YAML ei riitä — kutsu ulkoisia API-rajapintoja, suorita laskutoimituksia tai integroi olemassa oleviin järjestelmiin.
Sähköiset allekirjoitukset
Tallenna allekirjoitukset kosketusnäytöiltä ja upota ne luotuihin asiakirjoihin ilman kolmannen osapuolen sähköisen allekirjoituksen palveluita.
Monikielinen tuki
Laadi yksi haastattelu useilla kielillä sisäänrakennetuilla käännöstyökaluilla sekä paikallisten asetusten mukaisella päivämäärä-, numero- ja valuuttamuotoilulla.
Sisäänrakennettu kokeilualusta
Selainpohjainen kehitysympäristö koodieditorilla, reaaliaikaisella testauksella ja pakettienhallinnalla mahdollistaa tekijöiden iteroinnin ilman erillistä IDE:tä.
docassemble – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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