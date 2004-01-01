docassemble on ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta verkkopohjaisten ohjattujen haastattelujen rakentamiseen, jotka keräävät tietoa loppukäyttäjiltä ja kokoavat vastauksista mukautettuja asiakirjoja, sopimuksia ja lomakkeita. Tekijät kirjoittavat haastattelulogiikan YAMLilla, asiakirjamallit Markdownilla tai DOCX:llä ja laajentavat toiminnallisuutta Pythonilla — ilman mukautetun verkkosovelluksen pystyttämistä.

Alun perin suunniteltu oikeusapujärjestöille ja asianajotoimistoille asiakkaiden vastaanoton ja asiakirjojen laadinnan automatisointiin, docassemble toimii nyt asiantuntijajärjestelmien pohjana vaatimustenmukaisuuden, julkisten palvelujen ja HR-työnkulkujen alueilla. Itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluonteiset haastatteluvastaukset, luodut asiakirjat ja asiakastiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman haastattelu- tai käyttäjäkohtaisia maksuja.