Plane on tehokas avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka toimii modernina vaihtoehtona Jiralle, Linearille, Monday.comille ja ClickUpille. Tiimit seuraavat ongelmia, suorittavat sprinttisyklejä burn-down-kaavioiden avulla, suunnittelevat tuotteen tiekarttoja ja tekevät yhteistyötä reaaliaikaisesti – kaikki ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai tietojen poistumista infrastruktuuristasi.

Itse isännöity käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, Valkey-välimuistin, RabbitMQ-viestijonon ja MinIO-objektitallennustilan täysin itsenäistä asennusta varten. Toisin kuin SaaS-projektityökalut, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti, Plane-alustan käyttäminen VPS:lläsi tarjoaa rajattomasti käyttäjiä ja projekteja kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla ja täydellä tietojen omistajuudella.