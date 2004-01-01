Plane-käyttöönotto yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta ongelmien seurantaan, sprinttisykleihin ja tuotteen tiekarttoihin — itse isännöitävä vaihtoehto Jiran ja Linearin sijaan.
Plane – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plane – mitä sillä voi rakentaa?
Plane on tehokas avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka toimii modernina vaihtoehtona Jiralle, Linearille, Monday.comille ja ClickUpille. Tiimit seuraavat ongelmia, suorittavat sprinttisyklejä burn-down-kaavioiden avulla, suunnittelevat tuotteen tiekarttoja ja tekevät yhteistyötä reaaliaikaisesti – kaikki ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai tietojen poistumista infrastruktuuristasi.
Itse isännöity käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, Valkey-välimuistin, RabbitMQ-viestijonon ja MinIO-objektitallennustilan täysin itsenäistä asennusta varten. Toisin kuin SaaS-projektityökalut, jotka veloittavat käyttäjäkohtaisesti, Plane-alustan käyttäminen VPS:lläsi tarjoaa rajattomasti käyttäjiä ja projekteja kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla ja täydellä tietojen omistajuudella.
Plane – tärkeimmät ominaisuudet
Ongelmien seuranta
Luo ja hallinnoi työkohteita rikkaalla tekstillä, tiedostoliitteillä, alitehtävillä ja projektienvälisillä viittauksilla yhdessä keskitetyssä näkymässä.
Sprinttisyklit
Suorita ketteriä sprintejä polttokäyrillä ja tiimin vauhdin seurannalla pitääksesi kehitystahdin aikataulussa.
Tuotetiekartat
Suunnittele ja viesti tuotteen suuntaa visuaalisilla tiekartoilla, jotka linkittyvät suoraan kunkin virstanpylvään toteuttaviin ongelmiin ja moduuleihin.
Reaaliaikainen yhteistyö
Reaaliaikaiset päivitykset varmistavat, että jokainen tiimin jäsen näkee uusimman ongelman tilan, kommentit ja tehtävät ilman manuaalisia päivityksiä.
Mukautettavat näkymät
Rakenna suodatettuja taulu-, luettelo- ja kalenterinäkymiä, jotka voidaan tallentaa ja jakaa tiimin kesken johdonmukaisen projektin näkyvyyden varmistamiseksi.
Moduulit ja Analytiikka
Ryhmittele toisiinsa liittyvät ongelmat moduuleiksi monimutkaisissa projekteissa ja seuraa sitten edistymistä sisäänrakennetun analytiikan ja trendivisualisointien avulla.
Plane – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.