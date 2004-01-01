Mini QR on itsehostattu QR-koodigeneraattori, joka on rakennettu Vue 3:lla. Se ylittää perusmustavalkoiset koodit – voit mukauttaa pistekuvioita, kulmatyylejä, värejä ja kehyksiä ja viedä tuloksen sitten PNG-, JPG-, SVG- tai ASCII-tekstinä. Sisäänrakennettu skanneri hyväksyy kamerasyötteen tai kuvien lataukset, ja erätila luo useita koodeja CSV-tiedostosta yhdellä kertaa.

Mini QR:n itsehostaus tarkoittaa, että QR-tietosi – URL-osoitteet, vCardit, WiFi-tunnukset tai mikä tahansa mukautettu hyötykuorma – eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelun kautta. Sovelluksessa ei ole tietokantaa eikä käyttäjätilejä, joten käyttöönoton jälkeen ei ole mitään hallittavaa.