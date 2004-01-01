Asenna Mini QR yhdellä klikkauksella.
Itse isännöity QR-koodigeneraattori mukautetuilla väreillä, tyyleillä ja viennillä PNG-, SVG- tai ASCII-muotoon.
Mini QR – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mini QR – mitä sillä voi rakentaa?
Mini QR on itsehostattu QR-koodigeneraattori, joka on rakennettu Vue 3:lla. Se ylittää perusmustavalkoiset koodit – voit mukauttaa pistekuvioita, kulmatyylejä, värejä ja kehyksiä ja viedä tuloksen sitten PNG-, JPG-, SVG- tai ASCII-tekstinä. Sisäänrakennettu skanneri hyväksyy kamerasyötteen tai kuvien lataukset, ja erätila luo useita koodeja CSV-tiedostosta yhdellä kertaa.
Mini QR:n itsehostaus tarkoittaa, että QR-tietosi – URL-osoitteet, vCardit, WiFi-tunnukset tai mikä tahansa mukautettu hyötykuorma – eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelun kautta. Sovelluksessa ei ole tietokantaa eikä käyttäjätilejä, joten käyttöönoton jälkeen ei ole mitään hallittavaa.
Mini QR – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautettu QR-tyyli
Säädä pistekuvioita, kulmien muotoja, värejä ja kehysten elementtejä vastaamaan mitä tahansa brändiä tai estetiikkaa – paljon pidemmälle kuin tavalliset mustavalkoiset koodit.
Useita vientimuotoja
Lataa valmiit koodit PNG-, JPG-, SVG- tai ASCII/Unicode-tekstinä, pitäen tulosteen yhteensopivana minkä tahansa jatkokäyttötarkoituksen kanssa.
Sisäänrakennettu QR-skanneri
Skannaa QR-koodeja suoraan selaimessa kameralla tai lataamalla kuva – erillistä sovellusta tai laajennusta ei tarvita.
CSV-erägenerointi
Lataa CSV-tiedosto luodaksesi useita QR-koodeja kerralla, hyödyllinen tuotetarroihin, tapahtumalippuihin tai käyntikorttien tulostukseen.
Datamallit
Valmiit syöttölomakkeet URL-osoitteille, sähköposteille, vCardeille, WiFi-tunnuksille ja muille yleisille formaateille tekevät strukturoidun datan koodaamisesta nopeaa ja virheetöntä.
Mini QR – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla