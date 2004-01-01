Screego on avoimen lähdekoodin näytönjakopalvelin, jonka avulla tiimit voivat tehdä etäyhteistyötä reitittämättä arkaluonteista näytön sisältöä kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta. Se käyttää WebRTC:tä matalan viiveen suoratoistoon ja sisältää TURN-välityspalvelimen, jotta yhteydet onnistuvat rajoittavien yrityspalomuurien ja symmetrisen NAT:n läpi — poistaen yleisimmän syyn, miksi näytönjako epäonnistuu muissa työkaluissa.

Screegon käyttöönotto omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän näytönjakopäätepisteen täysin hallinnassasi. Ei kokouskapasiteettirajoituksia, ei tilauskustannuksia isäntää kohti, eikä kolmannen osapuolen pääsyä jaettuun sisältöön. Osallistujat liittyvät minkä tahansa modernin selaimen kautta ilman laajennuksia tai latauksia.