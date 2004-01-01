Asenna Screego yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity näytönjakopalvelin sisäänrakennetulla TURN-releellä luotettavia WebRTC-yhteyksiä varten minkä tahansa palomuurin läpi.
Screego – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Screego – mitä sillä voi rakentaa?
Screego on avoimen lähdekoodin näytönjakopalvelin, jonka avulla tiimit voivat tehdä etäyhteistyötä reitittämättä arkaluonteista näytön sisältöä kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta. Se käyttää WebRTC:tä matalan viiveen suoratoistoon ja sisältää TURN-välityspalvelimen, jotta yhteydet onnistuvat rajoittavien yrityspalomuurien ja symmetrisen NAT:n läpi — poistaen yleisimmän syyn, miksi näytönjako epäonnistuu muissa työkaluissa.
Screegon käyttöönotto omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän näytönjakopäätepisteen täysin hallinnassasi. Ei kokouskapasiteettirajoituksia, ei tilauskustannuksia isäntää kohti, eikä kolmannen osapuolen pääsyä jaettuun sisältöön. Osallistujat liittyvät minkä tahansa modernin selaimen kautta ilman laajennuksia tai latauksia.
Screego – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu TURN-rele
Screego sisältää TURN/STUN-palvelimen, jotta WebRTC-yhteydet onnistuvat yritysten palomuurien ja symmetrisen NATin läpi ilman ulkoista välityspalvelua.
Lisäosaton liittyminen
Katsojat liittyvät huoneisiin jaetun linkin kautta missä tahansa modernissa selaimessa — laajennusta, asiakasohjelman latausta tai tilin rekisteröintiä ei tarvita.
Useita samanaikaisia huoneita
Suorita samanaikaisesti rajaton määrä itsenäisiä näytönjakosessioita, joilla jokaisella on oma kutsulinkkinsä ja erillinen striiminsä.
Ei kapasiteettirajoituksia
Järjestä rajattomasti istuntoja rajattomalla osallistujamäärällä — kapasiteetti määräytyy VPS-resurssiesi, ei hinnoittelutason, mukaan.
Prometheus Metriikat
Tarjoa /metrics-päätepiste Prometheus-kaavintaa varten aktiivisten huoneiden, TURN-yhteyksien ja välityskaistanleveyden seuraamiseksi ajan mittaan.
Screego – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.