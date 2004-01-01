Asenna TensorZero yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin LLMOps-yhdyskäytävä, joka yhdistää päättelyn, havaittavuuden, arvioinnit ja optimoinnin yhdellä Rust-pohjaisella alustalla.
TensorZero – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TensorZero – mitä sillä voi rakentaa?
TensorZero on avoimen lähdekoodin LLMOps-alusta, joka yhdistää tehokkaan Rust-yhdyskäytävän sisäänrakennettuine havainnoitavuus-, arviointi- ja optimointityönkulkineen. Toisin kuin monityökalupinot, jotka yhdistävät välityspalvelimen, jäljittimen ja hienosäätöputken, TensorZero käsittelee jokaisen päättelyn, palautesignaalin ja optimointiajon osana yhtä palautesilmukkaa — muuttaen tuotantoliikenteen tietojoukoksi, joka parantaa kehotteitasi, malleja ja reitityspäätöksiäsi.
TensorZeron itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteet, jäljitykset ja palautetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman puhelukohtaisia lisämaksuja tai tunnuskäyttörajoituksia havainnoitavuudessa. Mukana toimitettu ClickHouse-tietovarasto skaalautuu miljooniin päättelyihin, samalla kun yhdyskäytävä välittää OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, AWS Bedrockin ja kymmenien muiden palveluntarjoajien liikenteen yhden OpenAI-yhteensopivan API:n taakse.
TensorZero – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen LLM-yhdyskäytävä
Välitä OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM ja kymmenet muut palveluntarjoajat yhden OpenAI-yhteensopivan API:n kautta, joka on kirjoitettu tehokkaalla Rustilla.
Sisäänrakennettu havaittavuus
Jokainen inferenssi tallennetaan automaattisesti ClickHouseen kaikkine syötteineen, tulosteineen, viiveineen ja kustannuksineen – erillistä jäljityspalvelua ei tarvita.
Tuotannon palautesilmukka
Liitä käyttäjäpalaute, arvioinnit ja mittarit mihin tahansa päättelyyn rakentaaksesi merkityn aineiston, joka ohjaa kehotteiden ja mallien optimointia.
Automaattinen optimointi
Suorita sisäänrakennettuja työnkulkuja mallien hienosäätöön, tiivistämiseen suuremmista ja kehotteiden varianttien vertailuun suoraan tuotantoliikenteestäsi.
Strukturoitu päättely
Määritä skeemat, mallit ja variantit koodissa, jotta kehotemuutokset ovat versioituja, tyyppiturvallisia ja reititettävissä ilman sovelluksesi uudelleenkäyttöönottoa.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity
Apache 2.0 -lisensoitu ja toimii kokonaan omassa infrastruktuurissasi — kehotteesi, jäljityksesi ja palautetietosi eivät koskaan poistu VPS:stäsi.
TensorZero – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.