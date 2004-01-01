TensorZero on avoimen lähdekoodin LLMOps-alusta, joka yhdistää tehokkaan Rust-yhdyskäytävän sisäänrakennettuine havainnoitavuus-, arviointi- ja optimointityönkulkineen. Toisin kuin monityökalupinot, jotka yhdistävät välityspalvelimen, jäljittimen ja hienosäätöputken, TensorZero käsittelee jokaisen päättelyn, palautesignaalin ja optimointiajon osana yhtä palautesilmukkaa — muuttaen tuotantoliikenteen tietojoukoksi, joka parantaa kehotteitasi, malleja ja reitityspäätöksiäsi.

TensorZeron itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteet, jäljitykset ja palautetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman puhelukohtaisia lisämaksuja tai tunnuskäyttörajoituksia havainnoitavuudessa. Mukana toimitettu ClickHouse-tietovarasto skaalautuu miljooniin päättelyihin, samalla kun yhdyskäytävä välittää OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, AWS Bedrockin ja kymmenien muiden palveluntarjoajien liikenteen yhden OpenAI-yhteensopivan API:n taakse.