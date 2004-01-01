Asenna NSQ yhden napsautuksen asennuksella.
Reaaliaikainen hajautettu viestinvälitysalusta, joka on suunniteltu vikasietoisuuteen ja suuren suorituskyvyn suoratoistoon mittakaavassa.
NSQ – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NSQ – mitä sillä voi rakentaa?
NSQ on reaaliaikainen hajautettu viestinvälitysalusta, joka kehitettiin alun perin Bitlyssä käsittelemään miljardeja viestejä päivässä. Toisin kuin perinteiset välittäjät, NSQ toimii hajautettuna pienten daemonien klusterina – siinä ei ole yhtä välittäjän pullonkaulaa, ei pääsolmua eikä jaettua tilaa – joten tuottajat ja kuluttajat voivat skaalata vaakasuunnassa ilman uudelleenkonfigurointia.
NSQ:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää suuren volyymin tapahtumavirrat, telemetrian ja asynkroniset työjono-putket infrastruktuurissasi ilman viestikohtaisia maksuja ja hallitun palvelun rajoituksia. Mukana toimitettu verkon hallintapaneeli tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden aiheisiin, kanaviin ja viestinopeuksiin, kun taas lookupd-löytöpalvelu poistaa tarpeen kovakoodatuille välittäjäosoitteille koko järjestelmässäsi.
NSQ – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautettu topologia
Aja nsqd-daemonit samassa paikassa tuottajien kanssa ja käytä nsqlookupd:tä löytämiseen — ei yhtä vikakohtaa eikä keskitettyä välittäjää pullonkaulaksi suorituskyvylle.
Vähintään kerran -toimitus
Pysyvät viestijonot levyn ylivuodolla takaavat, että viestit säilyvät kuluttajakatkosten ja ruuhkaliikenteen yli ilman tapahtumien katoamista.
Kanavan levitys
Aiheet lähetetään useille itsenäisille kanaville, antaen eri kuluttajaryhmien käsitellä samaa tapahtumavirtaa rinnakkain ilman koordinointia.
Reaaliaikainen hallinnan käyttöliittymä
Selainpohjainen nsqadmin-hallintapaneeli näyttää reaaliaikaiset viestinopeudet, kanavakohtaisen syvyyden ja solmukohtaiset tilastot, jotta voit vianmäärittää streameja ilman komentorivityökaluja.
HTTP- ja TCP-asiakasohjelmat
Natiiviasiakaskirjastot Go:lle, Pythonille, Javalle, Node.js:lle ja muille, sekä yksinkertainen HTTP-rajapinta julkaisua varten – integroi mistä tahansa kielestä ilman mukautettua protokollaa.
NSQ – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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