NSQ on reaaliaikainen hajautettu viestinvälitysalusta, joka kehitettiin alun perin Bitlyssä käsittelemään miljardeja viestejä päivässä. Toisin kuin perinteiset välittäjät, NSQ toimii hajautettuna pienten daemonien klusterina – siinä ei ole yhtä välittäjän pullonkaulaa, ei pääsolmua eikä jaettua tilaa – joten tuottajat ja kuluttajat voivat skaalata vaakasuunnassa ilman uudelleenkonfigurointia.

NSQ:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää suuren volyymin tapahtumavirrat, telemetrian ja asynkroniset työjono-putket infrastruktuurissasi ilman viestikohtaisia maksuja ja hallitun palvelun rajoituksia. Mukana toimitettu verkon hallintapaneeli tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden aiheisiin, kanaviin ja viestinopeuksiin, kun taas lookupd-löytöpalvelu poistaa tarpeen kovakoodatuille välittäjäosoitteille koko järjestelmässäsi.