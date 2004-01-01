Asenna Docmost yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin yhteistyöhön perustuva wiki-alusta reaaliaikaisella yhteismuokkauksella, kaavioilla ja tiimitiloilla.
Docmost – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Docmost – mitä sillä voi rakentaa?
Docmost on moderni, avoimen lähdekoodin vaihtoehto Notionille ja Confluencelle, suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat reaaliaikaista yhteistyöpohjaista muokkausta ilman pilvipohjaisten alustojen yksityisyydensuojasta tinkimistä. Useat käyttäjät voivat muokata samaa sivua samanaikaisesti ristiriidattomalla synkronoinnilla, kun taas työtilat tarjoavat selkeän erottelun tiimien, projektien tai osastojen välillä.
Docmostin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että sisäinen dokumentaatiosi, arkkitehtuuripäätöksesi ja arkaluonteinen tietopankkisisältösi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Mukana tuleva PostgreSQL-tietokanta ja Redis-välimuisti tarjoavat yhteistyöpohjaisen muokkauksen vaatiman suorituskyvyn ja luotettavuuden, ja pysyvä tallennustila suojaa dokumentaatiotasi päivitysten yhteydessä.
Docmost – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteismuokkaus
Useat tiimin jäsenet voivat muokata samaa sivua samanaikaisesti ristiriidattomalla synkronoinnilla, joka tuntuu välittömältä ja luonnolliselta.
Sisäänrakennettu kaavioiden luonti
Draw.io, Excalidraw ja Mermaid ovat saatavilla suoraan editorissa, joten visuaalinen dokumentaatio pysyy kirjoitetun sisällön rinnalla.
Avaruuspohjainen organisaatio
Erota sisältö tiimin, projektin tai osaston mukaan yksittäisillä työtiloilla, joilla kullakin on omat jäsenensä ja käyttöoikeusasetuksensa.
Hienojakoiset käyttöoikeudet
Käyttäjäryhmät ja sivukohtaiset käyttöoikeudet antavat sinun jakaa oikean sisällön oikeille ihmisille koko organisaatiossasi.
Koko versiohistoria
Jokainen muutos tallennetaan, joten voit tarkastella aiempia versioita tai palauttaa minkä tahansa sivun aiemman version milloin tahansa.
Docmost – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.