Docmost on moderni, avoimen lähdekoodin vaihtoehto Notionille ja Confluencelle, suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat reaaliaikaista yhteistyöpohjaista muokkausta ilman pilvipohjaisten alustojen yksityisyydensuojasta tinkimistä. Useat käyttäjät voivat muokata samaa sivua samanaikaisesti ristiriidattomalla synkronoinnilla, kun taas työtilat tarjoavat selkeän erottelun tiimien, projektien tai osastojen välillä.

Docmostin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että sisäinen dokumentaatiosi, arkkitehtuuripäätöksesi ja arkaluonteinen tietopankkisisältösi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Mukana tuleva PostgreSQL-tietokanta ja Redis-välimuisti tarjoavat yhteistyöpohjaisen muokkauksen vaatiman suorituskyvyn ja luotettavuuden, ja pysyvä tallennustila suojaa dokumentaatiotasi päivitysten yhteydessä.