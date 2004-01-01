Asenna BroadcastChannel yhdellä napsautuksella.
Muuta mikä tahansa julkinen Telegram-kanava hakukoneystävälliseksi mikroblogiksi ilman asiakaspuolen JavaScriptiä ja automaattisilla RSS-syötteillä.
BroadcastChannel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BroadcastChannel – mitä sillä voi rakentaa?
BroadcastChannel on avoimen lähdekoodin Astro-pohjainen alusta, joka muuntaa julkiset Telegram-kanavat täysin varustelluiksi mikroblogeiksi. Sen sijaan, että ylläpitäisit perinteistä sisällönhallintajärjestelmää, kirjoitat julkaisuja Telegramissa ja BroadcastChannel luo nopean, hakukoneoptimoidun verkkosivuston, jota yleisösi voi selata. Jokaisesta viestistä tulee sivu, jossa on asianmukaiset metatiedot, sivukartta ja kaksi RSS-syötettä XML- ja JSON-muodoissa syötteenlukijoita ja sisällönkerääjiä varten.
Itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle mukautetun verkkotunnuksen ja täyden hallinnan julkaistuun sisältöösi ilman riippuvuutta Vercelistä, Cloudflare Pagesista tai muista kolmannen osapuolen isännöintialustoista. Tuloksena oleva sivusto ei lähetä JavaScriptiä selaimeen – se on nopea millä tahansa yhteydellä ja erittäin ystävällinen hakukoneiden indeksoijille.
BroadcastChannel – tärkeimmät ominaisuudet
Telegram CMS:nä
Kirjoita julkaisuja Telegramiin tavalliseen tapaan – BroadcastChannel hakee ja julkaisee ne sivustollesi automaattisesti ilman lisätoimia.
Nollapääte JavaScript
Sivut renderöidään kokonaan palvelimella ilman, että selaimeen lähetetään JavaScriptiä, mikä tuottaa nopeita latausaikoja ja korkeat hakukoneoptimointipisteet.
Sisäänrakennetut RSS-syötteet
Jokainen blogi saa automaattisesti XML- ja JSON-muotoiset RSS-syötteet, jotta lukijat voivat tilata ne minkä tahansa syötteenlukijan tai lukijasovelluksen kautta.
SEO ja sivukartat
Automaattisesti luodut sivukartat, selkeät URL-osoitteet ja asianmukaiset metatunnisteet tekevät sisällöstäsi löydettävän hakukoneiden kautta heti alusta alkaen.
Sosiaalisten linkkien integrointi
Linkitä Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- ja Discord-profiilit sivuston navigoinnista ilman mukautetun koodin kirjoittamista.
BroadcastChannel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.