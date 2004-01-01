BroadcastChannel on avoimen lähdekoodin Astro-pohjainen alusta, joka muuntaa julkiset Telegram-kanavat täysin varustelluiksi mikroblogeiksi. Sen sijaan, että ylläpitäisit perinteistä sisällönhallintajärjestelmää, kirjoitat julkaisuja Telegramissa ja BroadcastChannel luo nopean, hakukoneoptimoidun verkkosivuston, jota yleisösi voi selata. Jokaisesta viestistä tulee sivu, jossa on asianmukaiset metatiedot, sivukartta ja kaksi RSS-syötettä XML- ja JSON-muodoissa syötteenlukijoita ja sisällönkerääjiä varten.

Itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle mukautetun verkkotunnuksen ja täyden hallinnan julkaistuun sisältöösi ilman riippuvuutta Vercelistä, Cloudflare Pagesista tai muista kolmannen osapuolen isännöintialustoista. Tuloksena oleva sivusto ei lähetä JavaScriptiä selaimeen – se on nopea millä tahansa yhteydellä ja erittäin ystävällinen hakukoneiden indeksoijille.