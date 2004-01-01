Emby on kattava henkilökohtainen mediapalvelin, joka yhdistää koko mediakokoelmasi – elokuvat, TV-sarjat, musiikin ja valokuvat – yhdeksi yhtenäiseksi alustaksi. Se muuntaa ja suoratoistaa sisältöä automaattisesti mille tahansa laitteelle, ja reaaliaikainen transkoodaus varmistaa sujuvan toiston asiakaslaitteen ominaisuuksista tai verkon olosuhteista riippumatta.

Embyn isännöinti omalla VPS-palvelimellasi tarjoaa 24/7 saatavuuden, yritystason lähetysnopeudet etäsuoratoistoa varten ja omistetut transkoodausresurssit useille samanaikaisille katsojille. Mediakirjastosi ja metatietosi pysyvät täysin hallinnassasi, ilman tilaustasoja, jotka rajoittaisivat toistoa tai tallennustilaa.