Ota Emby käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Henkilökohtainen mediapalvelin, joka järjestää ja suoratoistaa videosi, musiikkisi ja valokuvasi mille tahansa laitteelle mistä tahansa.
Emby – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Emby – mitä sillä voi rakentaa?
Emby on kattava henkilökohtainen mediapalvelin, joka yhdistää koko mediakokoelmasi – elokuvat, TV-sarjat, musiikin ja valokuvat – yhdeksi yhtenäiseksi alustaksi. Se muuntaa ja suoratoistaa sisältöä automaattisesti mille tahansa laitteelle, ja reaaliaikainen transkoodaus varmistaa sujuvan toiston asiakaslaitteen ominaisuuksista tai verkon olosuhteista riippumatta.
Embyn isännöinti omalla VPS-palvelimellasi tarjoaa 24/7 saatavuuden, yritystason lähetysnopeudet etäsuoratoistoa varten ja omistetut transkoodausresurssit useille samanaikaisille katsojille. Mediakirjastosi ja metatietosi pysyvät täysin hallinnassasi, ilman tilaustasoja, jotka rajoittaisivat toistoa tai tallennustilaa.
Emby – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen transkoodaus
Reaaliaikainen videon ja äänen muunnos varmistaa sujuvan toiston millä tahansa laitteella, alkuperäisestä tiedostomuodosta tai asiakkaan ominaisuuksista riippumatta.
Suora TV ja DVR
Katso suoraa televisiota ja ajasta tallennuksia sisäänrakennetun DVR:n avulla, korvaten perinteiset kaapeliliittymät itse hallittavalla ratkaisulla.
Mobiilisynkronointi
Lataa mediaa älypuhelimiin ja tabletteihin offline-katselua varten, jotta sisältö pysyy saatavilla myös ilman internetyhteyttä.
Lapsilukko
Aseta käyttäjäkohtaisia sisältörajoituksia ja katseluaikatauluja luodaksesi turvallisia, ikään sopivia mediaympäristöjä jokaiselle perheenjäsenelle.
Monikirjastotuki
Järjestä elokuvat, TV-ohjelmat, musiikki ja valokuvat erillisiin kirjastoihin rikkailla metatiedoilla, kansikuvilla ja arvosanoilla, jotka haetaan automaattisesti.
Emby – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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