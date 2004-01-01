Asenna Flame yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity aloitussivu ja kotihallintapaneeli henkilökohtaiselle palvelimellesi ja kotilaboratoriopalveluillesi.
Flame – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Flame – mitä sillä voi rakentaa?
Flame on itsehostattu aloitussivu, joka muuttaa palvelimesi järjestetyksi keskukseksi kaikille sovelluksillesi ja kirjanmerkeillesi. Kaikkea hallitaan sisäänrakennetun graafisen käyttöliittymän kautta — ei konfiguraatiotiedostoja muokattavaksi, eikä uudelleenkäynnistyksiä tarvita. Lisää sovelluksia, järjestä kirjanmerkkejä ja mukauta ulkoasua kokonaan selaimesta.
Toisin kuin isännöidyt hallintapaneelipalvelut, Flame toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, pitäen palveluvarastosi ja kirjanmerkkisi yksityisinä. Sen Docker-tunnisteintegraatio löytää automaattisesti käynnissä olevat kontit, joten hallintapaneelisi pysyy ajan tasalla, kun otat käyttöön uusia palveluita.
Flame – tärkeimmät ominaisuudet
GUI-pohjainen hallinta
Lisää, päivitä ja poista sovelluksia ja kirjanmerkkejä suoraan verkkokäyttöliittymästä muokkaamatta mitään asetustiedostoja.
Dockerin automaattinen tunnistus
Tunnistaa automaattisesti käynnissä olevat kontit lukemalla Docker-tunnisteita, pitäen hallintapaneelisi ajan tasalla käyttöönotettujen palveluiden kanssa.
Integroitu haku
Sisäänrakennettu hakupalkki tukee 11 verkkohakutoimittajaa ja suodattaa paikallisia sovelluksia ja kirjanmerkkejä reaaliaikaisesti.
Mukautetut teemat
Valitse 15 sisäänrakennetusta väriteemasta tai luo oma mukautetulla teemaeditorilla ja CSS-ohituksilla.
Sääwidget
Näytä reaaliaikaiset sääolosuhteet hallintapaneelissasi käyttämällä ilmaista Weather API -avainta ja sijaintisi koordinaatteja.
Flame – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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