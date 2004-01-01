Asenna Wealthfolio yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen sijoitusseuranta salkkujen, nettovarallisuuden ja taloudellisen suorituskyvyn analysointiin.
Wealthfolio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wealthfolio – mitä sillä voi rakentaa?
Wealthfolio on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva, avoimen lähdekoodin sijoitusten seurantatyökalu, joka yhdistää useiden välittäjien ja pankkien omistukset yhdelle hallintapaneelille. Se seuraa salkun tuottoa, nettovarallisuutta, osinkoja ja tuloja ja vertaa tuottojasi indekseihin, kuten S&P 500:aan — kaikki tämä ilman, että taloustietojasi lähetetään kolmannen osapuolen pilvipalveluun.
Wealthfolion itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan taloustiedoistasi. Sovellus tallentaa kaiken paikalliseen SQLite-tietokantaan, mikä tekee varmuuskopioinnista helppoa ja poistaa tilausmaksut. Tuki CSV-tuonnille, Monte Carlo -simulaatiot eläkesuunnittelua varten ja sisäänrakennetut salkun uudelleenjärjestelysuositukset kattavat henkilökohtaisen sijoitusten hallinnan koko kirjon.
Wealthfolio – tärkeimmät ominaisuudet
Usean välittäjän konsolidointi
Yhdistä useiden välittäjien ja pankkitilien omistukset yhdelle yhtenäiselle hallintapaneelille, CSV-tuonnin tuella helpon käyttöönoton mahdollistamiseksi.
Portfolion tuottoanalyysi
Vertaa tilin tuottoa tärkeimpiin indekseihin, kuten S&P 500:een, ja seuraa aikapainotettuja tuottoja koko sijoitushistoriasi ajalta.
Nettovarallisuuden seuranta
Seuraa kaikkia varoja ja velkoja yhdessä saadaksesi tarkan, ajantasaisen kuvan kokonaisvaltaisesta taloudellisesta tilanteestasi ajan mittaan.
Osinko- ja tuloseuranta
Seuraa automaattisesti osingonmaksuja ja korkotuloja kaikista omistuksista, mikä antaa sinulle selkeän kuvan passiivisista tulovirroistasi.
Eläkesuunnittelun työkalut
Suorita Monte Carlo -simulaatioita ja FIRE-ennusteita testataksesi säästöstrategiaasi ja arvioidaksesi, milloin voit saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden.
Portfolion tasapainotus
Aseta kohdevarojen allokointiprosentit ja vastaanota uudelleen tasapainottamissuosituksia, jotka pitävät salkkusi linjassa sijoitusstrategiasi kanssa.
Wealthfolio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.