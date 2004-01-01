Wealthfolio on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva, avoimen lähdekoodin sijoitusten seurantatyökalu, joka yhdistää useiden välittäjien ja pankkien omistukset yhdelle hallintapaneelille. Se seuraa salkun tuottoa, nettovarallisuutta, osinkoja ja tuloja ja vertaa tuottojasi indekseihin, kuten S&P 500:aan — kaikki tämä ilman, että taloustietojasi lähetetään kolmannen osapuolen pilvipalveluun.

Wealthfolion itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan taloustiedoistasi. Sovellus tallentaa kaiken paikalliseen SQLite-tietokantaan, mikä tekee varmuuskopioinnista helppoa ja poistaa tilausmaksut. Tuki CSV-tuonnille, Monte Carlo -simulaatiot eläkesuunnittelua varten ja sisäänrakennetut salkun uudelleenjärjestelysuositukset kattavat henkilökohtaisen sijoitusten hallinnan koko kirjon.