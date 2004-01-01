MicroBin on pieni, nopea, monipuolinen pastebin- ja tiedostonjakopalvelu, joka on kirjoitettu Rustilla. Yksi binääritiedosto tarjoaa verkkokäyttöliittymän, tiedostojen latauksen, paste-jakamisen, URL-osoitteiden lyhentämisen ja hallintapaneelin – ilman ulkoista tietokantaa, PHP-ajonaikaista ympäristöä tai raskasta riippuvuuspuuta. Oletusasennus on tarkoituksella minimaalinen, jotta se pysyy käyttökelpoisena pienellä VPS:llä, mutta kattaa silti yleiset käyttötapaukset, joita varten ihmiset itse isännöivät pastebin-palvelua.

MicroBinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jaetut koodinpätkät, näyttökuvat ja lyhyet linkit infrastruktuurissasi julkisten palveluiden sijaan, jotka louhivat liikennemalleja tai lisäävät mainoksia. Pastet voidaan suojata salasanalla, asettaa tuhoutumaan lukemisen jälkeen, salata asiakaspuolella tai kiinnittää pysyvästi, ja jokaisen pasten mukana tulee QR-koodi ja lyhyt URL-osoite nopeaa mobiilikäyttöä varten.