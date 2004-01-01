Asenna MicroBin yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, itse isännöity pastebin- ja tiedostojenjakopalvelu Rustilla, jossa on QR-koodit, vanhenevat tekstinpätkät ja sisäänrakennettu URL-lyhentäjä.
MicroBin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MicroBin – mitä sillä voi rakentaa?
MicroBin on pieni, nopea, monipuolinen pastebin- ja tiedostonjakopalvelu, joka on kirjoitettu Rustilla. Yksi binääritiedosto tarjoaa verkkokäyttöliittymän, tiedostojen latauksen, paste-jakamisen, URL-osoitteiden lyhentämisen ja hallintapaneelin – ilman ulkoista tietokantaa, PHP-ajonaikaista ympäristöä tai raskasta riippuvuuspuuta. Oletusasennus on tarkoituksella minimaalinen, jotta se pysyy käyttökelpoisena pienellä VPS:llä, mutta kattaa silti yleiset käyttötapaukset, joita varten ihmiset itse isännöivät pastebin-palvelua.
MicroBinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jaetut koodinpätkät, näyttökuvat ja lyhyet linkit infrastruktuurissasi julkisten palveluiden sijaan, jotka louhivat liikennemalleja tai lisäävät mainoksia. Pastet voidaan suojata salasanalla, asettaa tuhoutumaan lukemisen jälkeen, salata asiakaspuolella tai kiinnittää pysyvästi, ja jokaisen pasten mukana tulee QR-koodi ja lyhyt URL-osoite nopeaa mobiilikäyttöä varten.
MicroBin – tärkeimmät ominaisuudet
Liitokset ja tiedostojen lataukset
Jaa tekstikatkelmia ja lataa minkä tahansa tyyppisiä tiedostoja kokorajoituksilla, automaattisella syntaksikorostuksella ja sisäisillä esikatseluilla.
Sisäänrakennettu URL-lyhentäjä
Muuta pitkät linkit lyhyiksi, brändätyiksi URL-osoitteiksi omalla verkkotunnuksellasi ilman erillisen lyhennyspalvelun pystyttämistä.
Vanhenevat ja poltettavat liitokset
Valitse oletusarvoiset vanhenemisikkunat, lukemisen jälkeen tuhoutumisen logiikka tai kiinnitä liitetyt sisällöt pysyvästi tasapainottaaksesi säilyttämisen ja yksityisyyden.
Asiakaspuolen salaus
Valinnainen asiakaspuolen salaus varmistaa, ettei palvelin koskaan näe selväkielistä tekstiä arkaluonteisista katkelmista, jotka on jaettu tunnuslauseella.
QR-koodit ja hallintakäyttöliittymä
Jokainen liite saa QR-koodin mobiilisiirtoa varten, ja hallintapaneelin avulla voit selata, muokata tai poistaa mitä tahansa liitettä yhdeltä näytöltä.
Yksi Rust-binääri
Ei ulkoista tietokantaa, ei Redisiä, ei taustatyöntekijöitä — vain pieni Rust-prosessi, joka pyörii mukavasti pienimmillä VPS-palvelinpaketeilla.
MicroBin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.