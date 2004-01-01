Wallabag on itsehostattu lue-myöhemmin-sovellus, joka tallentaa verkkoartikkeleita ja poistaa mainokset, navigoinnin ja turhan sisällön, esittäen vain tekstin ja kuvat puhtaaseen, keskittyneeseen lukemiseen. Se toimii yksityisenä vaihtoehtona Pocketille ja Instapaperille täydellä offline-tuella.

Wallabagin itsehostaus VPS:llä tarkoittaa, että lukulistasi ja artikkeliarkistosi tallennetaan omalle infrastruktuurillesi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Chrome- ja Firefox-selainlaajennukset tekevät artikkeleiden tallentamisesta yhden napsautuksen toimenpiteen, kun taas iOS- ja Android-mobiilisovellukset mahdollistavat offline-lukemisen liikkeellä ollessa. Tuonti Pocketista ja Instapaperista tekee siirtymisestä vaivatonta.