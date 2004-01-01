Asenna Wallabag yhden klikkauksen asennuksena.
Itseisännöity lue myöhemmin -palvelu, joka tallentaa ja siivoaa verkkoartikkeleita häiriöttömään offline-lukemiseen.
Wallabag – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wallabag – mitä sillä voi rakentaa?
Wallabag on itsehostattu lue-myöhemmin-sovellus, joka tallentaa verkkoartikkeleita ja poistaa mainokset, navigoinnin ja turhan sisällön, esittäen vain tekstin ja kuvat puhtaaseen, keskittyneeseen lukemiseen. Se toimii yksityisenä vaihtoehtona Pocketille ja Instapaperille täydellä offline-tuella.
Wallabagin itsehostaus VPS:llä tarkoittaa, että lukulistasi ja artikkeliarkistosi tallennetaan omalle infrastruktuurillesi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Chrome- ja Firefox-selainlaajennukset tekevät artikkeleiden tallentamisesta yhden napsautuksen toimenpiteen, kun taas iOS- ja Android-mobiilisovellukset mahdollistavat offline-lukemisen liikkeellä ollessa. Tuonti Pocketista ja Instapaperista tekee siirtymisestä vaivatonta.
Wallabag – tärkeimmät ominaisuudet
Siisti artikkelinlukukokemus
Wallabag poimii artikkelin sisällön ja poistaa mainokset, navigoinnin ja häiriötekijät puhtaan ja keskittyneen lukukokemuksen takaamiseksi.
Offline-käyttö
Tallennetut artikkelit synkronoituvat iOS- ja Android-mobiilisovelluksiin, mikä mahdollistaa lukemisen ilman internetyhteyttä.
Selaimen laajennukset
Tallenna artikkeleita Chromesta ja Firefoxista yhdellä napsautuksella käyttämällä virallista Wallabag-selainlaajennusta.
Tunnisteet & haku
Järjestä tallennetut artikkelit tunnisteilla ja löydä mitä tahansa välittömästi käyttämällä kokotekstihakua koko lukuarkistostasi.
Tuo Pocketista
Siirrä olemassa oleva lukulistasi Pocketista tai Instapaperista Wallabagiin menettämättä tallennettuja artikkeleita.
Wallabag – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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