Scada-LTS on Java-pohjainen, verkkonatiivi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -järjestelmä, joka on suunniteltu insinööreille, joiden on valvottava ja ohjattava teollisuuslaitteita selaimen kautta. Se on haarautunut hyväksi havaitusta Mango Automation -koodikannasta, ja siinä on graafinen näkymäeditori, historiatiedon tallennus, hälytysten hallinta, skriptaus sekä sisäänrakennetut ajurit Modbus-, SNMP-, OPC- ja muille teollisuusprotokollille — ilman omia lisenssejä tai tunnisteperusteisia maksuja.

Scada-LTS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää prosessidatan, laitteiden tunnistetiedot ja käyttäjän toiminnan kokonaan omassa infrastruktuurissasi, samalla kun se tekee hallintapaneeleista kenttätiimien saatavilla standardin HTTPS:n kautta altistamatta PLC:itä julkiselle internetille.