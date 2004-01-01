Asenna Scada-LTS yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin web-SCADA-järjestelmä teollisuuden valvontaan, hallintapaneeleihin, hälytyksiin ja protokollapohjaiseen laiteohjaukseen.
Scada-LTS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Scada-LTS – mitä sillä voi rakentaa?
Scada-LTS on Java-pohjainen, verkkonatiivi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -järjestelmä, joka on suunniteltu insinööreille, joiden on valvottava ja ohjattava teollisuuslaitteita selaimen kautta. Se on haarautunut hyväksi havaitusta Mango Automation -koodikannasta, ja siinä on graafinen näkymäeditori, historiatiedon tallennus, hälytysten hallinta, skriptaus sekä sisäänrakennetut ajurit Modbus-, SNMP-, OPC- ja muille teollisuusprotokollille — ilman omia lisenssejä tai tunnisteperusteisia maksuja.
Scada-LTS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää prosessidatan, laitteiden tunnistetiedot ja käyttäjän toiminnan kokonaan omassa infrastruktuurissasi, samalla kun se tekee hallintapaneeleista kenttätiimien saatavilla standardin HTTPS:n kautta altistamatta PLC:itä julkiselle internetille.
Scada-LTS – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokolla-ajurit
Alkuperäiset Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- ja SQL-tietolähteet yhdistyvät PLC-laitteisiin, antureihin ja olemassa oleviin järjestelmiin ilman kolmannen osapuolen yhdyskäytäviä.
Graafinen näkymäeditori
Vedä ja pudota -näkymärakentajan avulla insinöörit voivat luoda reaaliaikaisia jäljitelmäkaavioita, mittareita ja trendikaavioita suoraan selaimessa.
Hälytykset ja tapahtumankäsittelijät
Konfiguroitavat hälytystasot sähköposti-, skriptaus- ja asetusarvotoiminnoilla muuttavat poikkeamat automaattisiksi vastauksiksi koko laitoksessa.
Historiallisten tietojen kirjaaminen
Jokainen datapiste on aikaleimattu ja tallennettu MySQLiin, mikä mahdollistaa pitkän aikavälin trendianalyysin, raportit ja sääntelyn edellyttämät tarkastusketjut.
Skriptaus ja metapisteet
JavaScript-pohjaiset metapisteet ja tapahtumankäsittelijät laskevat johdettuja arvoja, KPI:itä ja mukautettua logiikkaa ilman ulkoisia palveluita.
Verkkoalkuperäinen arkkitehtuuri
Toimii Apache Tomcatissa täysin selainpohjaisella käyttöliittymällä, joten käyttäjät voivat käyttää hallintapaneeleja mistä tahansa verkon laitteesta.
Scada-LTS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.