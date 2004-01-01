JobOps soveltaa DevOps-periaatteita työnhakuun. Se etsii työpaikkoja LinkedInistä, Indeedistä, Glassdoorista, Adzunasta ja yli 10 muulta työpaikkasivustolta yhdeltä näytöltä, pisteyttää jokaisen tuloksen profiiliasi vasten, luo rooliin räätälöidyn ansioluettelon ja seuraa jokaista hakemusta yhdessä paikassa. Se ei tarkoituksella tee automaattisia hakemuksia – rekrytoijat voivat havaita automatisoidut hakemukset, joten JobOps antaa sinulle nopeuden laadusta tinkimättä.

Oman VPS:n (virtuaalipalvelimen) itseisännöinti pitää ansioluettelosi, hakuhistoriasi, Gmailin seurantatunnuksesi ja tekoälypalveluntarjoajan avaimesi täysin hallinnassasi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan. Putki tallentaa kaikki tiedot paikallisesti SQLiteen luotujen PDF-tiedostojen rinnalle, joten täydellinen kirjanpito jokaisesta hausta ja hakemuksesta pysyy omistamassasi infrastruktuurissa.