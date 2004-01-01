Asenna JobOps yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity työnhakuputki, joka etsii ilmoituksia, räätälöi ansioluetteloita, arvioi sopivuutta ja seuraa jokaista hakemusta yhdeltä hallintapaneelilta.
JobOps – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
JobOps – mitä sillä voi rakentaa?
JobOps soveltaa DevOps-periaatteita työnhakuun. Se etsii työpaikkoja LinkedInistä, Indeedistä, Glassdoorista, Adzunasta ja yli 10 muulta työpaikkasivustolta yhdeltä näytöltä, pisteyttää jokaisen tuloksen profiiliasi vasten, luo rooliin räätälöidyn ansioluettelon ja seuraa jokaista hakemusta yhdessä paikassa. Se ei tarkoituksella tee automaattisia hakemuksia – rekrytoijat voivat havaita automatisoidut hakemukset, joten JobOps antaa sinulle nopeuden laadusta tinkimättä.
Oman VPS:n (virtuaalipalvelimen) itseisännöinti pitää ansioluettelosi, hakuhistoriasi, Gmailin seurantatunnuksesi ja tekoälypalveluntarjoajan avaimesi täysin hallinnassasi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan. Putki tallentaa kaikki tiedot paikallisesti SQLiteen luotujen PDF-tiedostojen rinnalle, joten täydellinen kirjanpito jokaisesta hausta ja hakemuksesta pysyy omistamassasi infrastruktuurissa.
JobOps – tärkeimmät ominaisuudet
Usean taulun haku
Kaavi yli 10 työpaikkasivustoa, mukaan lukien LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe ja Seek, yhdestä hakuliittymästä.
AI-sopivuuspisteytys
Arvioi jokainen työpaikka 0-100 profiiliasi vasten, jotta keskityt vain hakemisen arvoisiin rooleihin sen sijaan, että seuloisit satoja manuaalisesti.
Räätälöity CV:n luonti
Kirjoita ansioluettelosi uudelleen automaattisesti jokaista tehtävää varten, vie se viimeisteltyyn PDF-tiedostoon paikallisesti tai Reactive Resume -integraation kautta.
Gmailin seuranta saapuneet
Yhdistä Gmail ja tunnista automaattisesti haastattelukutsut, tarjoukset ja hylkäykset päivittääksesi hakemuksen tilan ilman taulukkolaskentaohjelmia.
Tuo oma tekoälysi
Kytke OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex tai mikä tahansa OpenAI-yhteensopiva päätepiste, kuten Ollama tai LM Studio.
Viisumisponsorointitarkastukset
Tarkista Ison-Britannian viisumisponsorointistatus ilmoituksista ja näytä vain roolit, jotka vastaavat työlupavaatimuksiasi.
JobOps – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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