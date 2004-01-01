Ota Duplicati käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin varmuuskopiointiohjelma, joka luo salattuja, inkrementaalisia varmuuskopioita pilvitallennustilaan ja etäpalvelimille yksinkertaisella verkkokäyttöliittymällä.
Duplicati – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Duplicati – mitä sillä voi rakentaa?
Duplicati on ilmainen, avoimen lähdekoodin varmuuskopiointiohjelma, joka salaa tiedot AES-256-salauksella ennen inkrementaalisten, deduplikoitujen ja pakattujen varmuuskopioiden lähettämistä yli 20 tallennustilan taustaohjelmaan – mukaan lukien Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 ja standardiprotokollat kuten SFTP ja WebDAV. Koska kaikki salataan asiakaspuolella, tietosi pysyvät yksityisinä, vaikka ne tallennettaisiin kolmannen osapuolen pilvipalveluihin.
Selkeä verkkokäyttöliittymä tekee varmuuskopiointitehtävien määrittämisestä, säilytyskäytäntöjen asettamisesta, varmuuskopioiden eheyden tarkistamisesta ja ajoitettujen suoritusten valvonnasta helppoa. Lohkotason deduplikointi ja pakkaus pitävät tallennuskustannukset alhaisina jopa suurilla tietojoukoilla. Duplicatin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle luotettavan, aina päällä olevan varmuuskopiointimoottorin, joka suorittaa ajoitetut tehtävät johdonmukaisesti riippumatta siitä, onko henkilökohtainen tietokone päällä.
Duplicati – tärkeimmät ominaisuudet
AES-256 asiakaspuolen salaus
Salaa kaikki tiedot ennen kuin ne lähtevät palvelimeltasi, jotta kolmannen osapuolen pilvitallennustilassa olevat varmuuskopiot pysyvät täysin yksityisinä.
20+ tallennustilan taustajärjestelmää
Tukee Amazon S3:a, Google Drivea, OneDrivea, Backblaze B2:ta, Dropboxia, SFTP:tä, WebDAV:ia ja monia muita kohteita yhdestä käyttöliittymästä.
Inkrementaalinen ja deduplikoitu
Lataa vain muuttuneet lohkot ensimmäisen varmuuskopioinnin jälkeen, mikä vähentää dramaattisesti tallennustilan käyttöä ja lähetyskaistaa myöhemmissä töissä.
Joustava aikataulutus
Määritä automaattiset varmuuskopiointi-ikkunat säilytyskäytännöillä, jotka vanhentavat vanhat palautuspisteet automaattisesti tallennuskustannusten hallitsemiseksi.
Varmuuskopion tarkistus
Testaa säännöllisesti varmuuskopioiden eheyttä palauttamalla ja vertailemalla tietoja, havaiten piilevän korruption ennen kuin siitä tulee palautusongelma.
Duplicati – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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