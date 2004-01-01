Duplicati on ilmainen, avoimen lähdekoodin varmuuskopiointiohjelma, joka salaa tiedot AES-256-salauksella ennen inkrementaalisten, deduplikoitujen ja pakattujen varmuuskopioiden lähettämistä yli 20 tallennustilan taustaohjelmaan – mukaan lukien Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 ja standardiprotokollat kuten SFTP ja WebDAV. Koska kaikki salataan asiakaspuolella, tietosi pysyvät yksityisinä, vaikka ne tallennettaisiin kolmannen osapuolen pilvipalveluihin.

Selkeä verkkokäyttöliittymä tekee varmuuskopiointitehtävien määrittämisestä, säilytyskäytäntöjen asettamisesta, varmuuskopioiden eheyden tarkistamisesta ja ajoitettujen suoritusten valvonnasta helppoa. Lohkotason deduplikointi ja pakkaus pitävät tallennuskustannukset alhaisina jopa suurilla tietojoukoilla. Duplicatin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle luotettavan, aina päällä olevan varmuuskopiointimoottorin, joka suorittaa ajoitetut tehtävät johdonmukaisesti riippumatta siitä, onko henkilökohtainen tietokone päällä.