Checkmate on avoimen lähdekoodin palvelinvalvontasovellus, joka seuraa palvelimiesi ja palveluidesi käytettävyyttä, suorituskykyä ja tilaa yhdestä verkkopohjaisesta hallintapaneelista. Se tarjoaa konfiguroitavia kuntotarkistuksia, reaaliaikaisia hälytyksiä, historiallista trendianalyysiä, Google PageSpeed Insights -integraation ja Docker-konttien valvontaa — kaikki ilman maksulliseen SaaS-valvontapalveluun turvautumista.

Checkmaten käyttöönotto omistetulla VPS:llä pitää valvontainfrastruktuurisi riippumattomana valvottavista järjestelmistä, estäen yhden vian kaatamasta sekä sovellustasi että kykyäsi havaita se.