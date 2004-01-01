Asenna Checkmate yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin palvelinvalvonta-alusta käytettävyyden, suorituskyvyn ja infrastruktuurin tilan reaaliaikaiseen seurantaan.
Checkmate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Checkmate – mitä sillä voi rakentaa?
Checkmate on avoimen lähdekoodin palvelinvalvontasovellus, joka seuraa palvelimiesi ja palveluidesi käytettävyyttä, suorituskykyä ja tilaa yhdestä verkkopohjaisesta hallintapaneelista. Se tarjoaa konfiguroitavia kuntotarkistuksia, reaaliaikaisia hälytyksiä, historiallista trendianalyysiä, Google PageSpeed Insights -integraation ja Docker-konttien valvontaa — kaikki ilman maksulliseen SaaS-valvontapalveluun turvautumista.
Checkmaten käyttöönotto omistetulla VPS:llä pitää valvontainfrastruktuurisi riippumattomana valvottavista järjestelmistä, estäen yhden vian kaatamasta sekä sovellustasi että kykyäsi havaita se.
Checkmate – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen käytettävyysvalvonta
Tarkistaa jatkuvasti palvelimesi ja palvelusi, jotta tiedät heti, kun jokin menee rikki, etkä vasta sen jälkeen, kun käyttäjät alkavat valittaa.
Sähköpostin käyttökatkoilmoitukset
Lähettää välittömiä ilmoituksia, kun palvelut kaatuvat ja kun ne palautuvat, pitäen tiimisi ajan tasalla ilman manuaalisia hallintapaneelin tarkistuksia.
PageSpeed-integraatio
Hakee Google PageSpeed Insights -mittareita käyttöaikatietojen rinnalle, jotta voit seurata sekä saatavuutta että käyttäjille näkyvää suorituskykyä yhdessä paikassa.
Docker-konttien valvonta
Valvoo kontitettuina olevia sovelluksia Docker-socket-yhteyden kautta, antaen samanaikaisesti näkyvyyden sekä isäntä- että konttitasoisten sovellusten kuntoon.
Historiallinen trendianalyysi
Tallentaa käyttöajan historian ajan mittaan, jotta voit tunnistaa toistuvat katkokset, mitata SLA-vaatimustenmukaisuutta ja perustella infrastruktuuri-investointeja.
Checkmate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.