Jopa 69 % alennus MQTTX tuotteelle

Asenna MQTTX yhdellä napsautuksella.

Selaimessa toimiva MQTT 5.0 -asiakasohjelma välittäjien virheenkorjaukseen ja IoT WebSocket -yhteyksien testaamiseen ilman paikallisia asennuksia.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna MQTTX yhdellä napsautuksella.

MQTTX – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

MQTTX – mitä sillä voi rakentaa?

MQTTX Web on EMQX:n avoimen lähdekoodin MQTT 5.0 -asiakasohjelma, joka toimii kokonaan selaimessa, antaen insinöörien yhdistää mihin tahansa MQTT-välittäjään WebSocketin kautta tarkastellakseen aiheita, julkaistakseen hyötykuormia ja validoidakseen IoT-viestivirtoja sekunneissa. Toisin kuin työpöytäversio, MQTTX Web ei vaadi asennusohjelmaa — käyttöönotetun URL-osoitteen avaaminen riittää tiimeille aloittaakseen välittäjien virheenkorjauksen mistä tahansa kannettavasta tietokoneesta tai tabletista.

MQTTX Webin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarjoaa yksityisen, aina käytettävissä olevan WebSocket-asiakasohjelman URL-osoitteessa, jota tiimisi hallitsee, ilman, että kolmannen osapuolen isännöimä päätepiste kirjaa välittäjäsi tunnistetietoja ja ilman riippuvuutta julkisesta emqx.io-instanssista. Yhteysprofiilit tallennetaan paikallisesti jokaiseen selaimeen, joten käyttöönotto itsessään on tilaton ja helppo päivittää.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

MQTTX – tärkeimmät ominaisuudet

Täysi MQTT 5.0 -tuki

Testaa kaikki MQTT 5.0 -ominaisuudet, mukaan lukien ominaisuudet, syykoodit, jaetut tilaukset ja pyyntö-vastaus-mallit, mitä tahansa yhteensopivaa välittäjää vastaan.

WebSocket-yhteydet

Yhdistä MQTT-välittäjiin WS- ja WSS-yhteyden kautta suoraan selaimesta, ihanteellinen IoT-yhdyskäytävien ja WebSocket-siirtoa käyttävien verkkosovellusten validointiin.

Monivälittäjän työtila

Tallenna ja vaihda yhteysprofiilien välillä tuotanto-, testaus- ja paikallisille välittäjille poistumatta välilehdeltä tai määrittämättä tunnistetietoja uudelleen joka kerta.

Aiheen julkaisu ja tilaus

Tilaa yleismerkkejä sisältäviä aiheita, julkaise JSON-, pelkkä teksti- tai Base64-hyötykuormia ja tarkastele viestihistoriaa QoS-, säilytys- ja aikaleimametatietojen avulla.

Asennusvapaa pääsy

Jaa käyttöönotettu URL-osoite tiimisi kanssa antaaksesi jokaiselle insinöörille MQTT-asiakasohjelman jakamatta työpöytäsovellusten binääritiedostoja tai hallinnoimatta pakettiversioita.

Asiakaspuolen tiedon tallennus

Yhteysasetukset ja viestihistoria pysyvät selaimessa localStorage-muistin kautta, joten palvelin ei säilytä välittäjän tunnistetietoja ja pysyy tilattomana päivitysten välillä.

MQTTX – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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