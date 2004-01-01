Asenna MQTTX yhdellä napsautuksella.
Selaimessa toimiva MQTT 5.0 -asiakasohjelma välittäjien virheenkorjaukseen ja IoT WebSocket -yhteyksien testaamiseen ilman paikallisia asennuksia.
MQTTX – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MQTTX – mitä sillä voi rakentaa?
MQTTX Web on EMQX:n avoimen lähdekoodin MQTT 5.0 -asiakasohjelma, joka toimii kokonaan selaimessa, antaen insinöörien yhdistää mihin tahansa MQTT-välittäjään WebSocketin kautta tarkastellakseen aiheita, julkaistakseen hyötykuormia ja validoidakseen IoT-viestivirtoja sekunneissa. Toisin kuin työpöytäversio, MQTTX Web ei vaadi asennusohjelmaa — käyttöönotetun URL-osoitteen avaaminen riittää tiimeille aloittaakseen välittäjien virheenkorjauksen mistä tahansa kannettavasta tietokoneesta tai tabletista.
MQTTX Webin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarjoaa yksityisen, aina käytettävissä olevan WebSocket-asiakasohjelman URL-osoitteessa, jota tiimisi hallitsee, ilman, että kolmannen osapuolen isännöimä päätepiste kirjaa välittäjäsi tunnistetietoja ja ilman riippuvuutta julkisesta emqx.io-instanssista. Yhteysprofiilit tallennetaan paikallisesti jokaiseen selaimeen, joten käyttöönotto itsessään on tilaton ja helppo päivittää.
MQTTX – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi MQTT 5.0 -tuki
Testaa kaikki MQTT 5.0 -ominaisuudet, mukaan lukien ominaisuudet, syykoodit, jaetut tilaukset ja pyyntö-vastaus-mallit, mitä tahansa yhteensopivaa välittäjää vastaan.
WebSocket-yhteydet
Yhdistä MQTT-välittäjiin WS- ja WSS-yhteyden kautta suoraan selaimesta, ihanteellinen IoT-yhdyskäytävien ja WebSocket-siirtoa käyttävien verkkosovellusten validointiin.
Monivälittäjän työtila
Tallenna ja vaihda yhteysprofiilien välillä tuotanto-, testaus- ja paikallisille välittäjille poistumatta välilehdeltä tai määrittämättä tunnistetietoja uudelleen joka kerta.
Aiheen julkaisu ja tilaus
Tilaa yleismerkkejä sisältäviä aiheita, julkaise JSON-, pelkkä teksti- tai Base64-hyötykuormia ja tarkastele viestihistoriaa QoS-, säilytys- ja aikaleimametatietojen avulla.
Asennusvapaa pääsy
Jaa käyttöönotettu URL-osoite tiimisi kanssa antaaksesi jokaiselle insinöörille MQTT-asiakasohjelman jakamatta työpöytäsovellusten binääritiedostoja tai hallinnoimatta pakettiversioita.
Asiakaspuolen tiedon tallennus
Yhteysasetukset ja viestihistoria pysyvät selaimessa localStorage-muistin kautta, joten palvelin ei säilytä välittäjän tunnistetietoja ja pysyy tilattomana päivitysten välillä.
MQTTX – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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