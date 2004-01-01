MQTTX Web on EMQX:n avoimen lähdekoodin MQTT 5.0 -asiakasohjelma, joka toimii kokonaan selaimessa, antaen insinöörien yhdistää mihin tahansa MQTT-välittäjään WebSocketin kautta tarkastellakseen aiheita, julkaistakseen hyötykuormia ja validoidakseen IoT-viestivirtoja sekunneissa. Toisin kuin työpöytäversio, MQTTX Web ei vaadi asennusohjelmaa — käyttöönotetun URL-osoitteen avaaminen riittää tiimeille aloittaakseen välittäjien virheenkorjauksen mistä tahansa kannettavasta tietokoneesta tai tabletista.

MQTTX Webin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarjoaa yksityisen, aina käytettävissä olevan WebSocket-asiakasohjelman URL-osoitteessa, jota tiimisi hallitsee, ilman, että kolmannen osapuolen isännöimä päätepiste kirjaa välittäjäsi tunnistetietoja ja ilman riippuvuutta julkisesta emqx.io-instanssista. Yhteysprofiilit tallennetaan paikallisesti jokaiseen selaimeen, joten käyttöönotto itsessään on tilaton ja helppo päivittää.