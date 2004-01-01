Seafile on tehokas, avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta, jota miljoonat käyttävät maailmanlaajuisesti. Sen ainutlaatuinen lohkotason synkronointitekniikka tarjoaa nopeat ja kaistanleveyttä säästävät tiedostonsiirrot laitteiden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen suurten tiedostokirjastojen hallintaan tiimeille. Toisin kuin yleinen pilvitallennus, Seafile suunniteltiin alusta alkaen massiivisten tiedostokokoelmien luotettavaan synkronointiin.

Asiakaspuolen salauksen, tiedostojen versioinnin, yksityiskohtaisten kansio-oikeuksien ja natiivien synkronointiohjelmien ansiosta jokaiselle alustalle Seafile tarjoaa yritystason tiedostohallinnan ilman tilausmaksuja tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Itseisännöinti pitää kaikki tietosi omalla palvelimellasi. Tämä malli sisältää MariaDB:n metatietojen tallennukseen, Memcachedin suorituskyvyn välimuistiin ja Traefik HTTPS -reitityksen turvalliseen käyttöön.