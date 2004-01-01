Ota Seafile käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta Dropbox-vaihtoehtona.
Seafile – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Seafile – mitä sillä voi rakentaa?
Seafile on tehokas, avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta, jota miljoonat käyttävät maailmanlaajuisesti. Sen ainutlaatuinen lohkotason synkronointitekniikka tarjoaa nopeat ja kaistanleveyttä säästävät tiedostonsiirrot laitteiden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen suurten tiedostokirjastojen hallintaan tiimeille. Toisin kuin yleinen pilvitallennus, Seafile suunniteltiin alusta alkaen massiivisten tiedostokokoelmien luotettavaan synkronointiin.
Asiakaspuolen salauksen, tiedostojen versioinnin, yksityiskohtaisten kansio-oikeuksien ja natiivien synkronointiohjelmien ansiosta jokaiselle alustalle Seafile tarjoaa yritystason tiedostohallinnan ilman tilausmaksuja tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Itseisännöinti pitää kaikki tietosi omalla palvelimellasi. Tämä malli sisältää MariaDB:n metatietojen tallennukseen, Memcachedin suorituskyvyn välimuistiin ja Traefik HTTPS -reitityksen turvalliseen käyttöön.
Seafile – tärkeimmät ominaisuudet
Lohkotason synkronointi
Delta-synkronointi siirtää vain muuttuneet tiedostolohkot, mikä tarjoaa nopean ja kaistanleveyttä tehokkaasti hyödyntävän synkronoinnin kaikille yhdistetyille laitteille.
Päästä päähän -salaus
Asiakaspuolen salatut kirjastot varmistavat, että tiedostot salataan ennen kuin ne poistuvat laitteeltasi, suojaten arkaluonteisia tietoja levossa ja siirron aikana.
Tiedostojen versiointi
Automaattinen versiohistoria konfiguroitavalla säilytysajalla antaa sinun palauttaa tiedostojen aiemmat versiot ja seurata muutoksia ajan mittaan.
Turvalliset jakamislinkit
Jaa tiedostoja ja kansioita linkkien kautta salasanoilla, vanhentumispäivillä ja latausrajoituksilla hallittua ulkoista yhteistyötä varten.
Monialustaiset asiakasohjelmat
Natiivit synkronointiohjelmat Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle ja Androidille pitävät tiedostosi saatavilla jokaisella laitteella.
Seafile – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.