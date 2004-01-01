Ota Windmill käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kehittäjäalusta, joka muuttaa skriptit sisäisiksi työkaluiksi, ajoitetuiksi työnkuluiksi ja automaattisesti luoduiksi käyttöliittymiksi.
Windmill – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Windmill – mitä sillä voi rakentaa?
Windmill on avoimen lähdekoodin kehittäjäalusta, joka muuntaa Pythonilla, TypeScriptillä, Go:lla, Bashilla ja SQL:llä kirjoitetut skriptit sisäisiksi työkaluiksi automaattisesti luoduilla verkkokäyttöliittymillä, ajoitettavilla työnkuluilla ja kutsuttavilla REST-rajapinnoilla. Se poistaa hallintapaneelien ja sisäisten hallintanäkymien rakentamisen vaivan luomalla käyttöliittymät suoraan skriptien allekirjoituksista.
Windmillin itseisännöinti VPS:llä pitää kaiken sisäisen työkalukoodin ja datan infrastruktuurissasi. Mukana tuleva työntekijäpalvelu suorittaa tehtäviä eristetyissä ympäristöissä, PostgreSQL tallentaa työnkulun tilan ja suoritushistorian, ja salaisuuksien hallinta käsittelee API-avaimia ja tunnistetietoja ilman, että niitä tarvitsee kovakoodata skripteihin.
Windmill – tärkeimmät ominaisuudet
Monikieliset komentosarjat
Kirjoita automaatioita Pythonilla, TypeScriptillä, Go:lla, Bashilla tai SQL:llä — Windmill hoitaa suorituksen, riippuvuudet ja hiekkalaatikoinnin.
Automaattisesti luodut käyttöliittymät
Windmill luo automaattisesti verkkolomakkeita ja käyttöliittymiä skriptiparametrien tyypeistä, jotta ei-kehittäjät voivat käyttää työkaluja ilman koodia.
Työnkulun rakentaja
Ketjuta skriptejä monivaiheisiksi työnkuluiksi ehdollisella haarautumisella, silmukoilla ja rinnakkaisella suorituksella visuaalisen DAG-editorin avulla.
Cron-ajastin
Suorita skriptejä ja työnkulkuja cron-aikataulujen tai tapahtumakäynnistimien perusteella hallitsematta erillistä cron-infrastruktuuria.
Salaisuuksien hallinta
Tallenna API-avaimet, salasanat ja tunnukset salattuina muuttujina, jotka ovat skriptien käytettävissä upottamatta niitä koodiin.
Windmill – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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