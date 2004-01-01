Windmill on avoimen lähdekoodin kehittäjäalusta, joka muuntaa Pythonilla, TypeScriptillä, Go:lla, Bashilla ja SQL:llä kirjoitetut skriptit sisäisiksi työkaluiksi automaattisesti luoduilla verkkokäyttöliittymillä, ajoitettavilla työnkuluilla ja kutsuttavilla REST-rajapinnoilla. Se poistaa hallintapaneelien ja sisäisten hallintanäkymien rakentamisen vaivan luomalla käyttöliittymät suoraan skriptien allekirjoituksista.

Windmillin itseisännöinti VPS:llä pitää kaiken sisäisen työkalukoodin ja datan infrastruktuurissasi. Mukana tuleva työntekijäpalvelu suorittaa tehtäviä eristetyissä ympäristöissä, PostgreSQL tallentaa työnkulun tilan ja suoritushistorian, ja salaisuuksien hallinta käsittelee API-avaimia ja tunnistetietoja ilman, että niitä tarvitsee kovakoodata skripteihin.