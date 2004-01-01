WhoDB on nopea, kevyt tietokannan hallintatyökalu, jonka avulla voit tutkia ja kysellä useita tietokantajärjestelmiä yhden verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee PostgreSQL:ää, MySQL:ää, MariaDB:tä, SQLiteä, MongoDB:tä, Redisiä, ElasticSearchia ja ClickHousea, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan kehittäjille ja järjestelmänvalvojille, jotka työskentelevät erilaisten tietokantaympäristöjen parissa.

WhoDB keskittyy yksinkertaisuuteen ja nopeuteen: yhdistä tietokantoihisi suoraan käyttöliittymästä, suorita kyselyitä, selaa taulukoita ja tarkastele tietoja — ilman monimutkaista konfigurointia tai paisunutta asiakasohjelmistoa. Voit halutessasi integroida tekoälymalleja, kuten OpenAI:n tai Ollaman, luodaksesi kyselyitä luonnollisesta kielestä suoraan käyttöliittymässä.