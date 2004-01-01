Asenna WhoDB yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt verkkopohjainen tietokanta-selain Postgresille, MySQL:lle, SQLite:lle, MongoDB:lle, Redisille ja muille.
WhoDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WhoDB – mitä sillä voi rakentaa?
WhoDB on nopea, kevyt tietokannan hallintatyökalu, jonka avulla voit tutkia ja kysellä useita tietokantajärjestelmiä yhden verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee PostgreSQL:ää, MySQL:ää, MariaDB:tä, SQLiteä, MongoDB:tä, Redisiä, ElasticSearchia ja ClickHousea, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan kehittäjille ja järjestelmänvalvojille, jotka työskentelevät erilaisten tietokantaympäristöjen parissa.
WhoDB keskittyy yksinkertaisuuteen ja nopeuteen: yhdistä tietokantoihisi suoraan käyttöliittymästä, suorita kyselyitä, selaa taulukoita ja tarkastele tietoja — ilman monimutkaista konfigurointia tai paisunutta asiakasohjelmistoa. Voit halutessasi integroida tekoälymalleja, kuten OpenAI:n tai Ollaman, luodaksesi kyselyitä luonnollisesta kielestä suoraan käyttöliittymässä.
WhoDB – tärkeimmät ominaisuudet
Monitietokantatuki
Yhdistä PostgreSQL-, MySQL-, MariaDB-, SQLite-, MongoDB-, Redis-, ElasticSearch- ja ClickHouse-tietokantoihin yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Tekoälyavusteiset kyselyt
Käytä OpenAI:ta, Anthropicia tai paikallista Ollama-mallia luodaksesi SQL- ja NoSQL-kyselyitä luonnollisen kielen kehotteista suoraan editorissa.
Taulukon selaaminen ja muokkaaminen
Selaa, suodata, sivuta ja muokkaa rivejä taulukoissa ja kokoelmissa, tehden rutiininomaisesta tietojen tarkastuksesta ja korjauksista nopeaa ja intuitiivista.
Kevyt käyttöönotto
Toimitetaan yhtenä Docker-konttina ilman ulkoisia riippuvuuksia, joten se käynnistyy sekunneissa ja lisää vain vähän kuormitusta VPS-palvelimellesi.
WhoDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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