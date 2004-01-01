Asenna Errbit yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity Airbrake-yhteensopiva virheiden sieppaaja Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- ja PHP-sovelluksille.
Errbit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Errbit – mitä sillä voi rakentaa?
Errbit on avoimen lähdekoodin virheseuraaja, joka on rakennettu korvaamaan Airbrake API:n suoraan. Mikä tahansa Airbrake-yhteensopiva ilmoitin – mukaan lukien virallinen gem Rubyyn ja Railsiin, airbrake-js selaimeen ja Nodeen, sekä yhteisön kirjastot Pythonille, PHP:lle ja muille – voi osoittaa Errbit-instanssiisi SaaS-päätepisteen sijaan ja aloittaa välittömästi poikkeusten, jäljitysten ja pyyntökontekstin suoratoiston yhtenäiseen hallintapaneeliin.
Errbitin itseisännöinti VPS:llä pitää täydet pinon jäljitykset, käyttäjätiedot ja parametridumpit hallinnassasi sen sijaan, että luovuttaisit arkaluonteiset tuotantotiedot kolmannen osapuolen palvelulle. Errbit ryhmittelee päällekkäiset ilmoitukset yksittäisiksi virhetietueiksi, tukee sovelluskohtaisia ilmoitussääntöjä ja integroituu GitHubiin, GitLabiin ja muihin ongelmanseurantajärjestelmiin, jotta virheet siirtyvät suoraan tuotannosta olemassa olevaan työnkulkuusi.
Errbit – tärkeimmät ominaisuudet
Airbrake API yhteensopiva
Osoita mikä tahansa olemassa oleva Airbrake-ilmoitin Errbitiin ilman koodimuutoksia — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP ja yhteisön kirjastot toimivat kaikki heti käyttövalmiina.
Älykäs virheryhmittely
Konfiguroitava sormenjälkien tunnistus poistaa identtisten poikkeusten kaksoiskappaleet eri käyttöönottojen, ympäristöjen ja instanssien välillä, jotta voit puuttua perimmäisiin syihin toistuvan hälyn sijaan.
Monisovelluseristys
Seuraa virheitä monista palveluista yhdessä Errbit-instanssissa, jossa on sovelluskohtaiset ympäristöt, valvojat, ilmoituskynnykset ja käyttöoikeuksien hallinta.
Ongelmaseurannan integrointi
Luo GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- ja Trac-ongelmia suoraan Errbit-virheestä pitääksesi tuotantovirheet näkyvinä nykyisessä työnkulussasi.
OAuth- ja LDAP-kirjautuminen
Todennusta käyttäjät GitHubin, Googlen tai LDAPin avulla ja luo tilejä GitHub-organisaatiostasi ilman erillisen identiteettivaraston hallintaa.
Sähköposti- ja webhook-hälytykset
Ilmoita seuraajille sähköpostitse määritettävien esiintymiskynnysten perusteella ja lähetä ilmoituksia Slackiin, HipChaliin, Campfireen tai mukautettuihin webhookeihin chat-painotteisille tiimeille.
Errbit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.