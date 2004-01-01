Errbit on avoimen lähdekoodin virheseuraaja, joka on rakennettu korvaamaan Airbrake API:n suoraan. Mikä tahansa Airbrake-yhteensopiva ilmoitin – mukaan lukien virallinen gem Rubyyn ja Railsiin, airbrake-js selaimeen ja Nodeen, sekä yhteisön kirjastot Pythonille, PHP:lle ja muille – voi osoittaa Errbit-instanssiisi SaaS-päätepisteen sijaan ja aloittaa välittömästi poikkeusten, jäljitysten ja pyyntökontekstin suoratoiston yhtenäiseen hallintapaneeliin.

Errbitin itseisännöinti VPS:llä pitää täydet pinon jäljitykset, käyttäjätiedot ja parametridumpit hallinnassasi sen sijaan, että luovuttaisit arkaluonteiset tuotantotiedot kolmannen osapuolen palvelulle. Errbit ryhmittelee päällekkäiset ilmoitukset yksittäisiksi virhetietueiksi, tukee sovelluskohtaisia ilmoitussääntöjä ja integroituu GitHubiin, GitLabiin ja muihin ongelmanseurantajärjestelmiin, jotta virheet siirtyvät suoraan tuotannosta olemassa olevaan työnkulkuusi.