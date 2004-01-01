OpnForm on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Typeformille ja Google Formsille, joka on rakennettu tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan lomakedatoistaan ja lähetysputkestaan. Se tarjoaa vedä ja pudota -lomake-editorin, jossa on ehdollinen logiikka, monisivuiset lomakkeet, tiedostojen lataukset ja laaja valikoima kenttätyyppejä — kaikki ilman vastauskohtaisia maksuja tai datan poistumista infrastruktuuristasi.

OpnFormin itseisännöinti antaa sinulle rajattomasti vastauksia, mukautetun brändäyksen ja mahdollisuuden yhdistää lomakevastaukset suoraan omiin tietokantoihisi, webhookeihisi ja ilmoituskanaviisi. Voit määrittää tietojen säilytyskäytännöt ja hallita, kenellä on pääsy lähetettyihin tietoihin, mikä tekee siitä sopivan säännellyille aloille ja yksityisyyden huomioiville tiimeille.