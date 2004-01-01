Ota OpnForm käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin lomakerakentaja kauniiden, upotettavien lomakkeiden luomiseen logiikalla, ilmoituksilla ja analytiikalla.
OpnForm – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpnForm – mitä sillä voi rakentaa?
OpnForm on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Typeformille ja Google Formsille, joka on rakennettu tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan lomakedatoistaan ja lähetysputkestaan. Se tarjoaa vedä ja pudota -lomake-editorin, jossa on ehdollinen logiikka, monisivuiset lomakkeet, tiedostojen lataukset ja laaja valikoima kenttätyyppejä — kaikki ilman vastauskohtaisia maksuja tai datan poistumista infrastruktuuristasi.
OpnFormin itseisännöinti antaa sinulle rajattomasti vastauksia, mukautetun brändäyksen ja mahdollisuuden yhdistää lomakevastaukset suoraan omiin tietokantoihisi, webhookeihisi ja ilmoituskanaviisi. Voit määrittää tietojen säilytyskäytännöt ja hallita, kenellä on pääsy lähetettyihin tietoihin, mikä tekee siitä sopivan säännellyille aloille ja yksityisyyden huomioiville tiimeille.
OpnForm – tärkeimmät ominaisuudet
Vedä ja pudota -rakennin
Rakenna lomakkeita visuaalisesti yli 20 kenttätyypillä, mukaan lukien tiedostojen lataukset, allekirjoitukset, arviointiasteikot ja matriisiruudukot.
Ehdollinen logiikka
Näytä tai piilota kenttiä aiempien vastausten perusteella ohjataksesi vastaajia vain asiaankuuluvien kysymysten läpi.
Webhook ja ilmoitukset
Käynnistä webhookit ja sähköposti-ilmoitukset jokaisesta lähetyksestä, jotta tiimisi saa hälytyksen ja järjestelmäsi pysyvät synkronoituina.
Upotettavissa minne tahansa
Upota lomakkeita ponnahdusikkunana, liukusäätimenä tai upotettuna widgettinä mille tahansa verkkosivustolle ohjaamatta kävijöitä pois sivultasi.
Vastausten hallinta
Tarkastele, suodata ja vie kaikki lomakevastaukset sisäänrakennetusta hallintapaneelista saraketason haulla ja CSV-viennillä.
OpnForm – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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