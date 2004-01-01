LibreDesk on avoimen lähdekoodin asiakastukialusta, joka yhdistää keskustelut sähköpostista, live-chatista ja muista kanavista yhdeksi tiimin työtilaksi. Se on rakennettu kaikenkokoisille tukitiimeille, ja se kattaa koko tukielinkaaren – ensimmäisestä yhteydenotosta ratkaisuun – työkaluilla tehtävien jakamiseen, priorisointiin, SLA-seurantaan, valmiisiin vastauksiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin.

LibreDeskin itseisännöinti antaa tiimillesi täyden omistusoikeuden keskusteluhistoriaan ja asiakastietoihin ilman agentti- tai tikettikohtaisia maksuja. Hallitset infrastruktuuria, integraatioita ja säilytyskäytäntöjä yhdistämällä sähköpostilaatikkosi ja chat-widgetisi suoraan ilman tietojen reitittämistä kolmannen osapuolen SaaS-alustan kautta.