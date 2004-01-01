Asenna LibreDesk yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin monikanavainen asiakastukialusta, jossa on tikettijärjestelmä, live-chat, sähköpostilaatikot ja palvelutasosopimusten hallinta.
LibreDesk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibreDesk – mitä sillä voi rakentaa?
LibreDesk on avoimen lähdekoodin asiakastukialusta, joka yhdistää keskustelut sähköpostista, live-chatista ja muista kanavista yhdeksi tiimin työtilaksi. Se on rakennettu kaikenkokoisille tukitiimeille, ja se kattaa koko tukielinkaaren – ensimmäisestä yhteydenotosta ratkaisuun – työkaluilla tehtävien jakamiseen, priorisointiin, SLA-seurantaan, valmiisiin vastauksiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin.
LibreDeskin itseisännöinti antaa tiimillesi täyden omistusoikeuden keskusteluhistoriaan ja asiakastietoihin ilman agentti- tai tikettikohtaisia maksuja. Hallitset infrastruktuuria, integraatioita ja säilytyskäytäntöjä yhdistämällä sähköpostilaatikkosi ja chat-widgetisi suoraan ilman tietojen reitittämistä kolmannen osapuolen SaaS-alustan kautta.
LibreDesk – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavaiset postilaatikot
Hallitse sähköpostia, live-chatia ja API-pohjaisia keskusteluja yhdistetystä postilaatikosta, jotta asiakaspalvelijoiden ei tarvitse vaihtaa välilehtiä vastatakseen.
SLA-hallinta
Määritä vastaus- ja ratkaisuajan tavoitteet postilaatikkoa kohden ja saat automaattisia hälytyksiä ennen määräaikojen ylittymistä.
Automaatiosäännöt
Käynnistä automaattinen määritys, tunnisteiden lisäys, prioriteettimuutokset ja vastaukset keskustelun ehtojen ja agentin saatavuuden perusteella.
Valmiit vastaukset
Tallenna ja hae uudelleenkäytettäviä vastausmalleja, jotta asiakaspalvelijat voivat vastata johdonmukaisesti yleisiin kysymyksiin sekunneissa.
CSAT-kyselyt
Lähetä automaattisesti ratkaisun jälkeisiä tyytyväisyyskyselyitä ja seuraa pisteitä agentin, tiimin ja postilaatikon mukaan ajan mittaan.
LibreDesk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.