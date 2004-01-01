Asenna QloApps yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin hotellinhallinta- ja varausjärjestelmä, joka sisältää kiinteistönhallintajärjestelmän, varausmoottorin ja hotellisivuston.
QloApps – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
QloApps – mitä sillä voi rakentaa?
QloApps on ilmainen, avoimen lähdekoodin hotellikauppa-alusta, joka yhdistää kiinteistönhallintajärjestelmän, suoran varausjärjestelmän ja asiakaslähtöisen hotellisivuston yhdeksi asennukseksi. Hotellinpitäjät voivat hallita huonevarastoja, hintoja, veroja ja varauksia yhdestä hallintapaneelista samalla kun he vastaanottavat varauksia suoraan omalla sivustollaan maksamatta provisiota kolmannen osapuolen portaaleille.
QloAppsin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, maksutiedot ja varaushistorian täysin hallinnassasi, poistaa isännöityjen varauspalveluiden yleiset varauskohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä varauskulun, teeman ja taustajärjestelmän vastaamaan kiinteistösi todellista toimintaa.
QloApps – tärkeimmät ominaisuudet
Suora varausmoottori
Vastaanota varauksia suoraan hotellisi verkkosivustolla reaaliaikaisella saatavuudella, hintasuunnitelmilla ja välittömillä vahvistuksilla — ilman provisiota kolmannen osapuolen portaaleille.
Kiinteistönhallinta
Hallinnoi huoneita, huonetyyppejä, hintasuunnitelmia, kausihinnoittelua, veroja ja varastoa yhdestä taustajärjestelmästä, joka on rakennettu todellisten hotellityönkulkujen ympärille.
Monihotellituki
Hallinnoi useita kohteita yhdestä asennuksesta, sisältäen hotellikohtaiset huoneet, hinnat, henkilöstön käyttöoikeudet ja konsolidoidun raportoinnin koko ryhmän tasolla.
Sisäänrakennettu hotellin verkkosivusto
Toteuta asiakaslähtöinen hotellisivusto huoneiden luetteloineen, gallerioineen, arvosteluineen ja yhteystietosivuineen käyttövalmiina – ilman erillistä ylläpidettävää sisällönhallintajärjestelmää.
Moduulit ja lisäosat
Laajenna varausvirtoja maksuyhdyskäytävillä, kanavahallinnoilla ja markkinointimoduuleilla QloApps-kauppapaikalta muuttamatta ydinkoodia.
Monikielisyys ja valuutta
Palvele kansainvälisiä vieraita natiivilla monikielisellä ja monivaluuttaisella tuella, joka on konfiguroitavissa markkinakohtaisesti hallintapaneelista.
QloApps – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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