QloApps on ilmainen, avoimen lähdekoodin hotellikauppa-alusta, joka yhdistää kiinteistönhallintajärjestelmän, suoran varausjärjestelmän ja asiakaslähtöisen hotellisivuston yhdeksi asennukseksi. Hotellinpitäjät voivat hallita huonevarastoja, hintoja, veroja ja varauksia yhdestä hallintapaneelista samalla kun he vastaanottavat varauksia suoraan omalla sivustollaan maksamatta provisiota kolmannen osapuolen portaaleille.

QloAppsin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, maksutiedot ja varaushistorian täysin hallinnassasi, poistaa isännöityjen varauspalveluiden yleiset varauskohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä varauskulun, teeman ja taustajärjestelmän vastaamaan kiinteistösi todellista toimintaa.