AureusERP on moderni, avoimen lähdekoodin toiminnanohjausalusta, joka on rakennettu Laravel 11:n ja FilamentPHP 3:n päälle. Se yhdistää taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan, myynnin ja asiakassuhteiden hallinnan yhdeksi, yhtenäiseksi käyttöliittymäksi – poistaen tarpeen erillisille laskentataulukoille ja työkaluille.

AureusERP:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa yrityksesi tiedot täysin hallintaasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Yli 10 000 GitHub-tähden ja aktiivisen päivittäisen kehityksen ansiosta se tarjoaa uskottavan avoimen lähdekoodin vaihtoehdon maksullisille ERP-järjestelmille, kuten Odoo tai SAP Business One.