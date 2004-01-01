Asenna AureusERP yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin ERP-alusta pk-yrityksille, kattaen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan, myynnin ja asiakkuudenhallinnan yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä.
AureusERP – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AureusERP – mitä sillä voi rakentaa?
AureusERP on moderni, avoimen lähdekoodin toiminnanohjausalusta, joka on rakennettu Laravel 11:n ja FilamentPHP 3:n päälle. Se yhdistää taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan, myynnin ja asiakassuhteiden hallinnan yhdeksi, yhtenäiseksi käyttöliittymäksi – poistaen tarpeen erillisille laskentataulukoille ja työkaluille.
AureusERP:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa yrityksesi tiedot täysin hallintaasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Yli 10 000 GitHub-tähden ja aktiivisen päivittäisen kehityksen ansiosta se tarjoaa uskottavan avoimen lähdekoodin vaihtoehdon maksullisille ERP-järjestelmille, kuten Odoo tai SAP Business One.
AureusERP – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu talousmoduuli
Hallitse ostovelkoja ja myyntisaamisia, päiväkirjoja, laskuja ja talousraportteja yhdestä yhtenäisestä hallintapaneelista.
HR ja Palkanlaskenta
Seuraa työntekijöitä, sopimuksia, läsnäoloa ja poissaolopyyntöjä vaihtamatta erillisten HR-työkalujen välillä.
Inventaarin hallinta
Seuraa varastotasoja, varastoja, ostotilauksia ja tuotteiden liikkumista reaaliaikaisesti puutteiden ja ylivarastoinnin ehkäisemiseksi.
CRM ja myyntiputki
Hallitse liidejä, mahdollisuuksia ja asiakastilejä putkinäkymän kautta, joka on yhdistetty suoraan laskutukseen ja tilausten toteutukseen.
FilamentPHP Hallintakäyttöliittymä
Puhdas, nopea hallintaliittymä, joka on rakennettu FilamentPHP 3:lla, antaa jokaiselle moduulille yhtenäisen ulkoasun ja käyttötuntuman ilman lisäkonfigurointia.
AureusERP – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.