Asenna EverShop yhdellä napsautuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Node.js:llä, Reactilla ja GraphQL:llä nopeita, muokattavia verkkokauppoja varten.
EverShop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EverShop – mitä sillä voi rakentaa?
EverShop on moderni, avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Node.js:n, Reactin ja GraphQL:n päälle. Toisin kuin vanhat PHP-pohjaiset kaupankäyntialustat, EverShop on suunniteltu palvelinpuolella renderöidyn React-verkkokaupan, graafipohjaisen laajennusjärjestelmän ja PostgreSQL-pysyvyyden ympärille – tarjoten kehittäjille tutun työkalupakin ja ostajille nopean, sovellusmaisen kokemuksen.
EverShopin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kauppiaan tiedot, asiakastiedot ja tilaushistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai alustaprovisioita. Luettelo, teema, maksuintegraatiot ja toimitussäännöt ovat kaikki konfiguroitavissa hallintakäyttöliittymän kautta, kun taas kehittäjät voivat laajentaa alustaa ensiluokkaisilla TypeScript-moduuleilla.
EverShop – tärkeimmät ominaisuudet
Moderni JS-pino
Rakennettu Node.js:n, Reactin ja GraphQL:n päälle, jotta kehittäjät voivat laajentaa verkkokauppaa ja hallintapaneelia samalla työkaluketjulla, jota he jo käyttävät päivittäin.
Palvelinpuolen renderöinti
SSR React -verkkokauppa tarjoaa nopean ensirenderöinnin ja hakukoneystävällisen HTML:n suoraan paketista, asiakaspuolen hydraatiolla sovellusmaisen navigoinnin saavuttamiseksi.
Luettelo ja inventaario
Hallitse tuotteita, variantteja, ominaisuuksia, kategorioita ja varastoa yhdestä hallintakäyttöliittymästä joukkomuokkauksen ja CSV-tuonnin avulla.
Ostoskori ja kassa
Mukautettava yksisivuinen kassa, joka tukee vierastilauksia, kuponkikoodeja, toimitussääntöjä ja useita veroalueita.
Laajennusjärjestelmä
Ensiluokkainen TypeScript-moduuli-API ja koukkujärjestelmä tekevät mukautettujen maksupalveluntarjoajien, teemojen tai liiketoimintalogiikan lisäämisestä helppoa ilman ytimen haarauttamista.
PostgreSQL-taustaohjelmisto
Kaikki luettelo-, asiakas- ja tilaustiedot sijaitsevat PostgreSQL:ssä — helppo varmuuskopioida, replikoida ja kysellä suoraan raportteja tai siirtoja varten.
EverShop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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