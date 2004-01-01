EverShop on moderni, avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Node.js:n, Reactin ja GraphQL:n päälle. Toisin kuin vanhat PHP-pohjaiset kaupankäyntialustat, EverShop on suunniteltu palvelinpuolella renderöidyn React-verkkokaupan, graafipohjaisen laajennusjärjestelmän ja PostgreSQL-pysyvyyden ympärille – tarjoten kehittäjille tutun työkalupakin ja ostajille nopean, sovellusmaisen kokemuksen.

EverShopin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kauppiaan tiedot, asiakastiedot ja tilaushistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai alustaprovisioita. Luettelo, teema, maksuintegraatiot ja toimitussäännöt ovat kaikki konfiguroitavissa hallintakäyttöliittymän kautta, kun taas kehittäjät voivat laajentaa alustaa ensiluokkaisilla TypeScript-moduuleilla.