FOSSBilling on ilmainen, avoimen lähdekoodin laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä, joka on suunniteltu webhotelliyrityksille, toimistoille ja freelancereille, jotka tarvitsevat ammattimaisen itse isännöidyn vaihtoehdon kalliille laskutusohjelmistotilauksille. Se tarjoaa täydellisen asiakasportaalin, jossa asiakkaat voivat hallita palveluitaan, lähettää tukipyyntöjä, maksaa laskuja ja tarkastella tilaushistoriaa – kaikki yhdestä brändätystä käyttöliittymästä.

FOSSBillingin itse isännöinti pitää kaikki asiakastiedot, maksutiedot ja laskutushistorian suorassa hallinnassasi ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Alusta tukee useita maksuyhdyskäytäviä, automaattista toistuvaa laskutusta ja modulaarista laajennusjärjestelmää, jonka avulla voit räätälöidä sen tarkasti yrityksesi työnkulkuihin.