Asenna FOSSBilling yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin laskutus- ja asiakashallinta-alusta verkkohotellipalvelujen tarjoajille, toimistoille ja freelancereille.
FOSSBilling – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FOSSBilling – mitä sillä voi rakentaa?
FOSSBilling on ilmainen, avoimen lähdekoodin laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä, joka on suunniteltu webhotelliyrityksille, toimistoille ja freelancereille, jotka tarvitsevat ammattimaisen itse isännöidyn vaihtoehdon kalliille laskutusohjelmistotilauksille. Se tarjoaa täydellisen asiakasportaalin, jossa asiakkaat voivat hallita palveluitaan, lähettää tukipyyntöjä, maksaa laskuja ja tarkastella tilaushistoriaa – kaikki yhdestä brändätystä käyttöliittymästä.
FOSSBillingin itse isännöinti pitää kaikki asiakastiedot, maksutiedot ja laskutushistorian suorassa hallinnassasi ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Alusta tukee useita maksuyhdyskäytäviä, automaattista toistuvaa laskutusta ja modulaarista laajennusjärjestelmää, jonka avulla voit räätälöidä sen tarkasti yrityksesi työnkulkuihin.
FOSSBilling – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen toistuva laskutus
Määritä tilaustuotteet, jotka laskuttavat asiakkaita automaattisesti määrittämäsi laskutusjakson mukaisesti, mikä vähentää manuaalista työtä ja varmistaa ennustettavan tulojen keräämisen.
Integroidut tukipyynnöt
Sisäänrakennettu helpdesk antaa asiakkaiden avata ja seurata tukipyyntöjä suoraan portaalissaan, pitäen laskutuksen ja tukiviestinnän yhdessä paikassa.
Useita maksupalveluita
Yhdistä PayPal, Stripe ja kymmeniä muita maksupalveluntarjoajia, jotta asiakkaat voivat maksaa laskuja heille parhaiten sopivalla tavalla.
Asiakkaan itsepalveluportaali
Asiakkaat voivat hallita omia palveluitaan, ladata laskuja, päivittää yhteystietojaan ja seurata tilinsä tilaa ottamatta sinuun yhteyttä.
Tilaus- ja tuotehallinta
Määritä konfiguroitavat tuotteet ja hinnoittelutasot, käsittele päivitykset ja alaspäin siirtymiset sekä automatisoi provisionointikoukut laajennettavan moduulijärjestelmän kautta.
Sisäänrakennettu cron-automaatio
Virallinen Docker-kuva suorittaa FOSSBillingin cron-tehtävän automaattisesti viiden minuutin välein, joten laskut luodaan ja tilaukset uusitaan ilman manuaalista ajoitusta.
FOSSBilling – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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