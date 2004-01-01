Bagisto on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Laravel PHP -kehyksen päälle ja antaa kauppiaille täydellisen perustan verkkokaupan pyörittämiseen ilman tilausmaksuja tai tulonjakoa. Se sisältää asiakasrajapinnan verkkokaupan, kattavan hallintapaneelin, tuoteluettelon hallinnan, tilausten käsittelyn, varastonhallinnan ja kassavirran, joka hoitaa monivaluutta- ja monikielisyysvaatimukset valmiina.

Bagiston itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kauppasi tapahtumatiedot, asiakastiedot ja tuoteluettelo pysyvät infrastruktuurissa, jota hallitset täysin – olennaista yrityksille, jotka toimivat tietojen sijaintivaatimusten alaisuudessa tai niille, jotka haluavat välttää SaaS-palveluntarjoajien tapahtumakohtaisia maksuja ja alustarajoituksia.