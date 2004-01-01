Asenna Bagisto yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin Laravel-verkkokauppa-alusta verkkokauppojen rakentamiseen monivaluutta-, monikielisyys- ja maksuyhdyskäytävätuella.
Bagisto – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bagisto – mitä sillä voi rakentaa?
Bagisto on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Laravel PHP -kehyksen päälle ja antaa kauppiaille täydellisen perustan verkkokaupan pyörittämiseen ilman tilausmaksuja tai tulonjakoa. Se sisältää asiakasrajapinnan verkkokaupan, kattavan hallintapaneelin, tuoteluettelon hallinnan, tilausten käsittelyn, varastonhallinnan ja kassavirran, joka hoitaa monivaluutta- ja monikielisyysvaatimukset valmiina.
Bagiston itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kauppasi tapahtumatiedot, asiakastiedot ja tuoteluettelo pysyvät infrastruktuurissa, jota hallitset täysin – olennaista yrityksille, jotka toimivat tietojen sijaintivaatimusten alaisuudessa tai niille, jotka haluavat välttää SaaS-palveluntarjoajien tapahtumakohtaisia maksuja ja alustarajoituksia.
Bagisto – tärkeimmät ominaisuudet
Monivaluuttatuki
Hyväksy maksut missä tahansa valuutassa ja näytä hinnat asiakkaan paikallisessa valuutassa konfiguroitavalla valuuttakurssien hallinnalla.
Monikielinen verkkokauppa
Palvele globaaleja asiakkaita heidän haluamallaan kielellä sisäänrakennetun lokalisoinnin avulla tuotesivuille, kassaprosesseille ja tapahtumasähköposteille.
Joustava tuoteluettelo
Hallitse yksinkertaisia, konfiguroitavia, ryhmiteltyjä ja ladattavia tuotteita versioineen, mukautettuine ominaisuuksineen ja dynaamisine hinnoittelusääntöineen.
Maksuyhdyskäytäväintegraatiot
Yhdistä Stripe, PayPal ja muut suositut maksuyhdyskäytävät valmiina, lisäosajärjestelmän avulla mukautettujen maksutapojen lisäämiseksi.
REST- ja GraphQL-rajapinnat
Täysi API-kattavuus mahdollistaa päättömien verkkokauppojen ja mobiilisovellusten rakentamisen tai tilaus- ja tuotetietojen integroinnin ERP-järjestelmiin ja toimituspalveluihin.
Bagisto – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.