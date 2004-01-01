Asenna Yamtrack yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity medianseuranta elokuville, TV-sarjoille, animelle, mangalle, peleille ja kirjoille Jellyfin-integraatiolla.
Yamtrack – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yamtrack – mitä sillä voi rakentaa?
Yamtrack on itse isännöity medianseurantasovellus, joka yhdistää elokuvien, TV-sarjojen, animen, mangan, pelien, kirjojen ja sarjakuvien katselu- ja pelilistasi yhdelle hallintapaneelille. Se hakee metatietoja TMDB:stä ja muista lähteistä antaakseen kattavat tiedot jokaisesta seurattavasta kohteesta edistymisen seurannan ja tilanhallinnan avulla.
Yamtrackin itse isännöinti VPS:llä pitää koko mediankulutushistoriasi yksityisenä ilman kolmannen osapuolen seurantaa. Jellyfin-integraatio mahdollistaa automaattisen katselun seurannan mediaserveriltäsi, kalenterinäkymä näyttää aikataulutetut julkaisut, ja tuonti Traktista, MAL:ista ja AniListista tekee siirtymisestä olemassa olevista palveluista vaivatonta.
Yamtrack – tärkeimmät ominaisuudet
Monimedian seuranta
Seuraa elokuvia, TV-sarjoja, animea, mangaa, pelejä, kirjoja ja sarjakuvia yhdessä yhtenäisessä hallintapaneelissa, jossa on kohtakohtainen tila.
Jellyfin-integraatio
Merkitse elokuvat ja jaksot automaattisesti katsotuiksi, kun niitä toistetaan Jellyfinissä ilman manuaalista kirjaamista.
Tuo palvelusta Trakt & MAL
Siirrä olemassa oleva katseluhistoriasi Traktista, MyAnimeListista, AniListista ja muista palveluista Yamtrackiin muutamalla napsautuksella.
Julkaisukalenteri
Näytä tulevat julkaisupäivät seuratuille sarjoille, elokuville ja peleille kalenterissa suunnitellaksesi katseluaikataulusi.
Julkaisuilmoitukset
Saat ilmoituksia uusista jaksoista ja julkaisuista Discordissa, Telegramissa tai Slackissa mistä tahansa tarkkailulistallasi olevasta kohteesta.
Yamtrack – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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