Yamtrack on itse isännöity medianseurantasovellus, joka yhdistää elokuvien, TV-sarjojen, animen, mangan, pelien, kirjojen ja sarjakuvien katselu- ja pelilistasi yhdelle hallintapaneelille. Se hakee metatietoja TMDB:stä ja muista lähteistä antaakseen kattavat tiedot jokaisesta seurattavasta kohteesta edistymisen seurannan ja tilanhallinnan avulla.

Yamtrackin itse isännöinti VPS:llä pitää koko mediankulutushistoriasi yksityisenä ilman kolmannen osapuolen seurantaa. Jellyfin-integraatio mahdollistaa automaattisen katselun seurannan mediaserveriltäsi, kalenterinäkymä näyttää aikataulutetut julkaisut, ja tuonti Traktista, MAL:ista ja AniListista tekee siirtymisestä olemassa olevista palveluista vaivatonta.