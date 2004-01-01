Jopa 69 % alennus Kill Bill tuotteelle

Asenna Kill Bill yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin tilauslaskutus- ja maksujärjestelmä SaaS-yrityksille, markkinapaikoille ja käyttöön perustuville yrityksille.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Kill Bill yhdellä napsautuksella.

Kill Bill – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Kill Bill – mitä sillä voi rakentaa?

Kill Bill on taistelussa testattu avoimen lähdekoodin laskutus- ja maksujärjestelmä, jota käyttävät tuotannossa yritykset, jotka käsittelevät miljoonia laskuja kuukaudessa. Se hoitaa koko monetisaatiopinon – luettelonhallinnan, tilaukset, toistuvan laskutuksen, verot ja maksujen reitityksen – laajennettavan arkkitehtuurin kautta, jonka avulla voit yhdistellä maksuyhdyskäytäviä, verojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita ilman liiketoimintalogiikan uudelleenkirjoittamista.

Kill Billin itseisännöinti pitää asiakkaiden maksutiedot, tilaushistorian ja hinnoittelusäännöt täysin hallinnassasi, ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Mukana tuleva Kaui-hallintakäyttöliittymä tarjoaa talous- ja tukitiimeille verkkokonsolin tilejä, laskuja, hyvityksiä ja suunnitelmamuutoksia varten ilman yhdenkään API-kutsun kirjoittamista.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Kill Bill – tärkeimmät ominaisuudet

Tilausmoottori

Mallikokeilut, määräaikaiset sopimukset, yhdistelmähinnoittelu sekä monimutkaiset luettelopäivitykset ja -alennukset, joissa suhteutus hoidetaan automaattisesti.

Maksuyhdyskäytävän lisäosat

Reititä maksut Stripen, Adyenin, Braintreen, PayPalin ja kymmenien muiden palveluntarjoajien kautta käyttämällä vaihdettavia maksuliitännäisiä.

Laskutus ja perintä

Luo laskuja aikataulun mukaisesti, yritä epäonnistuneita maksuja uudelleen konfiguroitavilla muistutussäännöillä ja palauta tulot ilman mukautettujen skriptien kirjoittamista.

Kaui hallintakonsoli

Selaa tilejä, palauta maksuja, muokkaa tilauksia ja tarkastele laskuja erillisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka on rakennettu tuki- ja talousryhmille.

REST API ja liitännäiset

Täysi REST API sekä Java/Ruby-liitännäisen SDK mahdollistavat Kill Billin integroinnin CRM-järjestelmiin, verolaskentajärjestelmiin ja analytiikkatyökaluihin ilman ytimen haarauttamista.

Monivuokralaisvalmis

Eristä brändit, alueet tai asiakassegmentit yhden instanssin sisällä käyttäen sisäänrakennettua monivuokralaisuutta erillisillä luetteloilla ja tunnistetiedoilla.

Kill Bill – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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