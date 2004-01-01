Kill Bill on taistelussa testattu avoimen lähdekoodin laskutus- ja maksujärjestelmä, jota käyttävät tuotannossa yritykset, jotka käsittelevät miljoonia laskuja kuukaudessa. Se hoitaa koko monetisaatiopinon – luettelonhallinnan, tilaukset, toistuvan laskutuksen, verot ja maksujen reitityksen – laajennettavan arkkitehtuurin kautta, jonka avulla voit yhdistellä maksuyhdyskäytäviä, verojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita ilman liiketoimintalogiikan uudelleenkirjoittamista.

Kill Billin itseisännöinti pitää asiakkaiden maksutiedot, tilaushistorian ja hinnoittelusäännöt täysin hallinnassasi, ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Mukana tuleva Kaui-hallintakäyttöliittymä tarjoaa talous- ja tukitiimeille verkkokonsolin tilejä, laskuja, hyvityksiä ja suunnitelmamuutoksia varten ilman yhdenkään API-kutsun kirjoittamista.