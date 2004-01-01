Asenna Kill Bill yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tilauslaskutus- ja maksujärjestelmä SaaS-yrityksille, markkinapaikoille ja käyttöön perustuville yrityksille.
Kill Bill – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kill Bill – mitä sillä voi rakentaa?
Kill Bill on taistelussa testattu avoimen lähdekoodin laskutus- ja maksujärjestelmä, jota käyttävät tuotannossa yritykset, jotka käsittelevät miljoonia laskuja kuukaudessa. Se hoitaa koko monetisaatiopinon – luettelonhallinnan, tilaukset, toistuvan laskutuksen, verot ja maksujen reitityksen – laajennettavan arkkitehtuurin kautta, jonka avulla voit yhdistellä maksuyhdyskäytäviä, verojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita ilman liiketoimintalogiikan uudelleenkirjoittamista.
Kill Billin itseisännöinti pitää asiakkaiden maksutiedot, tilaushistorian ja hinnoittelusäännöt täysin hallinnassasi, ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Mukana tuleva Kaui-hallintakäyttöliittymä tarjoaa talous- ja tukitiimeille verkkokonsolin tilejä, laskuja, hyvityksiä ja suunnitelmamuutoksia varten ilman yhdenkään API-kutsun kirjoittamista.
Kill Bill – tärkeimmät ominaisuudet
Tilausmoottori
Mallikokeilut, määräaikaiset sopimukset, yhdistelmähinnoittelu sekä monimutkaiset luettelopäivitykset ja -alennukset, joissa suhteutus hoidetaan automaattisesti.
Maksuyhdyskäytävän lisäosat
Reititä maksut Stripen, Adyenin, Braintreen, PayPalin ja kymmenien muiden palveluntarjoajien kautta käyttämällä vaihdettavia maksuliitännäisiä.
Laskutus ja perintä
Luo laskuja aikataulun mukaisesti, yritä epäonnistuneita maksuja uudelleen konfiguroitavilla muistutussäännöillä ja palauta tulot ilman mukautettujen skriptien kirjoittamista.
Kaui hallintakonsoli
Selaa tilejä, palauta maksuja, muokkaa tilauksia ja tarkastele laskuja erillisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka on rakennettu tuki- ja talousryhmille.
REST API ja liitännäiset
Täysi REST API sekä Java/Ruby-liitännäisen SDK mahdollistavat Kill Billin integroinnin CRM-järjestelmiin, verolaskentajärjestelmiin ja analytiikkatyökaluihin ilman ytimen haarauttamista.
Monivuokralaisvalmis
Eristä brändit, alueet tai asiakassegmentit yhden instanssin sisällä käyttäen sisäänrakennettua monivuokralaisuutta erillisillä luetteloilla ja tunnistetiedoilla.
Kill Bill – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.