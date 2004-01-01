Ota Plik käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Skaalautuva, itse isännöity väliaikainen tiedostonjakelualusta – kuten WeTransfer, mutta täysin sinun hallinnassasi.
Plik – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plik – mitä sillä voi rakentaa?
Plik on avoimen lähdekoodin väliaikainen tiedostojen jakamisalusta, jonka avulla voit ladata tiedostoja ja jakaa turvallisia, vanhenevia linkkejä kenen tahansa kanssa – luottamatta kolmannen osapuolen pilvipalveluihin. Yksityisyyttä ja joustavuutta ajatellen suunniteltu alusta tukee salasanasuojattuja latauksia, kertakäyttöisiä latauslinkkejä, jotka katoavat ensimmäisen käytön jälkeen, ja päästä päähän -salausta age-protokollan avulla.
Plikin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että tiedostosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, konfiguroitavilla säilytysajoilla ja tiedostokokorajoituksilla. Moderni Vue 3 -verkkokäyttöliittymä tekee latausten hallinnasta helppoa, kun taas sisäänrakennettu CLI-asiakasohjelma mahdollistaa skriptatut tiedostonsiirrot miltä tahansa alustalta.
Plik – tärkeimmät ominaisuudet
Vanhenevat tiedostolinkit
Aseta mukautettu elinaika jokaiselle lataukselle, jotta jaetut tiedostot vanhenevat ja poistetaan automaattisesti, pitäen tallennustilasi puhtaana.
Kertalataukset
Luo kertakäyttöisiä linkkejä, jotka tuhoutuvat ensimmäisen latauksen jälkeen, varmistaen, että tiedostot tavoittavat vain tarkoitetun vastaanottajan.
Salasanasuojatut lataukset
Suojaa yksittäiset lataukset salasanalla, jotta vain vastaanottajat, joilla on oikeat tunnukset, voivat käyttää jaettuja tiedostoja.
Päästä päähän -salaus
Salaa tiedostot asiakaspuolella käyttäen age-protokollaa ennen lataamista, jotta edes palvelimen ylläpitäjä ei voi lukea sisältöä.
Useita tallennustilan taustaohjelmia
Tallenna tiedostoja paikallisesti tai yhdistä S3:een, Google Cloud Storageen tai OpenStack Swiftiin skaalataksesi kapasiteettia rajattomasti.
CLI-asiakastuki
Lataa ja hallitse tiedostoja suoraan terminaalista käyttäen alustariippumatonta Go CLI -asiakasohjelmaa, mahdollistaen skriptatut ja automatisoidut siirrot.
Plik – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.