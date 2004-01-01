Plik on avoimen lähdekoodin väliaikainen tiedostojen jakamisalusta, jonka avulla voit ladata tiedostoja ja jakaa turvallisia, vanhenevia linkkejä kenen tahansa kanssa – luottamatta kolmannen osapuolen pilvipalveluihin. Yksityisyyttä ja joustavuutta ajatellen suunniteltu alusta tukee salasanasuojattuja latauksia, kertakäyttöisiä latauslinkkejä, jotka katoavat ensimmäisen käytön jälkeen, ja päästä päähän -salausta age-protokollan avulla.

Plikin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että tiedostosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, konfiguroitavilla säilytysajoilla ja tiedostokokorajoituksilla. Moderni Vue 3 -verkkokäyttöliittymä tekee latausten hallinnasta helppoa, kun taas sisäänrakennettu CLI-asiakasohjelma mahdollistaa skriptatut tiedostonsiirrot miltä tahansa alustalta.