Asenna Steel Browser yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin selain-API, joka antaa tekoälyagenteille täyden hallinnan todelliseen Chrome-instanssiin verkkosivujen automatisointia ja tiedon poimintaa varten.
Steel Browser – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Steel Browser – mitä sillä voi rakentaa?
Steel Browser on avoimen lähdekoodin selainhiekkalaatikko, joka on rakennettu tekoälyagenteille ja automaatiotyönkuluille. Se käärii hallitun Chrome-instanssin REST- ja WebSocket-rajapinnan taakse, paljastaen täyden Chrome DevTools -protokollan, jotta agentit voivat navigoida sivuilla, täyttää lomakkeita, ottaa kuvakaappauksia ja poimia jäsenneltyä dataa ilman Puppeteer- tai Selenium-boilerplate-koodin kanssa jongleeraamista.
Steel-selaimen itseisännöinti pitää jokaisen selaussession, evästetallennuksen ja kaavitun datan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen selainpilven sijaan. Vältät istuntokohtaisen hinnoittelun, säilytät hallinnan välityspalvelimista ja tunnistuksenestosäädöistä, ja voit yhdistää minkä tahansa tekoälyagenttikehyksen – LangChainin, CrewAI:n, OpenAI Agents SDK:n tai mukautetun koodin – samaan taustajärjestelmään.
Steel Browser – tärkeimmät ominaisuudet
Istunnon hallinta
Luo, keskeytä, jatka ja tuhoa erillisiä selainistuntoja yhden REST-rajapinnan kautta siten, että evästeet ja paikallinen tallennustila säilyvät kutsujen välillä.
Täysi CDP-käyttöoikeus
Yhdistä suoraan Chrome DevTools -protokollaan WebSocketin kautta tarkan hallinnan saavuttamiseksi Puppeteerilla, Playwrightilla tai millä tahansa CDP-yhteensopivalla asiakasohjelmalla.
Sivu Markdowniksi ja PDF:ksi
Sisäänrakennetut päätepisteet muuntavat minkä tahansa renderöidyn sivun puhtaaksi Markdowniksi, PDF:ksi tai kuvakaappauksiksi, valmiina syötettäväksi LLM-konteksti-ikkunoihin tai dokumenttiputkiin.
Reaaliaikainen istunnon virheenkorjaaja
Visuaalinen hallintapaneeli suoratoistaa jokaisen istunnon reaaliaikaisesti, jotta voit katsoa, mitä agentti näkee, toistaa toimintoja ja diagnosoida vikoja ilman, että sinun tarvitsee ajaa tehtäviä uudelleen.
Kehysriippumattomat SDK:t
Viralliset Python- ja Node-SDK:t integroituvat LangChainiin, CrewAI:hin, OpenAI Agenteihin ja mukautettuihin pinoihin – vaihda pilviselainpalveluntarjoajien välillä kirjoittamatta agenttilogiikkaa uudelleen.
Steel Browser – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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