Steel Browser on avoimen lähdekoodin selainhiekkalaatikko, joka on rakennettu tekoälyagenteille ja automaatiotyönkuluille. Se käärii hallitun Chrome-instanssin REST- ja WebSocket-rajapinnan taakse, paljastaen täyden Chrome DevTools -protokollan, jotta agentit voivat navigoida sivuilla, täyttää lomakkeita, ottaa kuvakaappauksia ja poimia jäsenneltyä dataa ilman Puppeteer- tai Selenium-boilerplate-koodin kanssa jongleeraamista.

Steel-selaimen itseisännöinti pitää jokaisen selaussession, evästetallennuksen ja kaavitun datan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen selainpilven sijaan. Vältät istuntokohtaisen hinnoittelun, säilytät hallinnan välityspalvelimista ja tunnistuksenestosäädöistä, ja voit yhdistää minkä tahansa tekoälyagenttikehyksen – LangChainin, CrewAI:n, OpenAI Agents SDK:n tai mukautetun koodin – samaan taustajärjestelmään.