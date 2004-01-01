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Avoimen lähdekoodin selain-API, joka antaa tekoälyagenteille täyden hallinnan todelliseen Chrome-instanssiin verkkosivujen automatisointia ja tiedon poimintaa varten.

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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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7,99/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Steel Browser – mitä sillä voi rakentaa?

Steel Browser on avoimen lähdekoodin selainhiekkalaatikko, joka on rakennettu tekoälyagenteille ja automaatiotyönkuluille. Se käärii hallitun Chrome-instanssin REST- ja WebSocket-rajapinnan taakse, paljastaen täyden Chrome DevTools -protokollan, jotta agentit voivat navigoida sivuilla, täyttää lomakkeita, ottaa kuvakaappauksia ja poimia jäsenneltyä dataa ilman Puppeteer- tai Selenium-boilerplate-koodin kanssa jongleeraamista.

Steel-selaimen itseisännöinti pitää jokaisen selaussession, evästetallennuksen ja kaavitun datan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen selainpilven sijaan. Vältät istuntokohtaisen hinnoittelun, säilytät hallinnan välityspalvelimista ja tunnistuksenestosäädöistä, ja voit yhdistää minkä tahansa tekoälyagenttikehyksen – LangChainin, CrewAI:n, OpenAI Agents SDK:n tai mukautetun koodin – samaan taustajärjestelmään.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Steel Browser – tärkeimmät ominaisuudet

Istunnon hallinta

Luo, keskeytä, jatka ja tuhoa erillisiä selainistuntoja yhden REST-rajapinnan kautta siten, että evästeet ja paikallinen tallennustila säilyvät kutsujen välillä.

Täysi CDP-käyttöoikeus

Yhdistä suoraan Chrome DevTools -protokollaan WebSocketin kautta tarkan hallinnan saavuttamiseksi Puppeteerilla, Playwrightilla tai millä tahansa CDP-yhteensopivalla asiakasohjelmalla.

Sivu Markdowniksi ja PDF:ksi

Sisäänrakennetut päätepisteet muuntavat minkä tahansa renderöidyn sivun puhtaaksi Markdowniksi, PDF:ksi tai kuvakaappauksiksi, valmiina syötettäväksi LLM-konteksti-ikkunoihin tai dokumenttiputkiin.

Reaaliaikainen istunnon virheenkorjaaja

Visuaalinen hallintapaneeli suoratoistaa jokaisen istunnon reaaliaikaisesti, jotta voit katsoa, mitä agentti näkee, toistaa toimintoja ja diagnosoida vikoja ilman, että sinun tarvitsee ajaa tehtäviä uudelleen.

Kehysriippumattomat SDK:t

Viralliset Python- ja Node-SDK:t integroituvat LangChainiin, CrewAI:hin, OpenAI Agenteihin ja mukautettuihin pinoihin – vaihda pilviselainpalveluntarjoajien välillä kirjoittamatta agenttilogiikkaa uudelleen.

Steel Browser – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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