Asenna TeamMapper yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva miellekarttatyökalu tiimeille ideoiden ideointiin, suunnitteluun ja jäsentelyyn yhdessä.
TeamMapper – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TeamMapper – mitä sillä voi rakentaa?
TeamMapper on avoimen lähdekoodin miellekarttasovellus, jonka avulla tiimit voivat luoda, jakaa ja muokata miellekarttoja yhdessä reaaliaikaisesti WebSocketsin kautta. Se on rakennettu lakkautetun mindmapp-projektin seuraajaksi, ja se keskittyy yhteistyöhön ilman käyttäjätilejä — jaa linkki vain katselu- tai muokkausoikeuksilla, ja tiimin jäsenet voivat liittyä istuntoon välittömästi.
TeamMapperin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aivoriihi-istunnot, projektisuunnitelmat ja tiimin tiedon kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Oletuksena miellekartat poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua GDPR-vaatimusten noudattamiseksi, ja konfiguroitava säilytysikkuna antaa säännellyissä ympäristöissä toimiville tiimeille mahdollisuuden säätää tietosuojakäytäntöjä vastaamaan omia käytäntöjään ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajasta.
TeamMapper – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
WebSocket-pohjaiset istunnot antavat useiden tiimikavereiden muokata samaa miellekarttaa samanaikaisesti, ja muutokset näkyvät välittömästi kaikille karttaan yhdistetyille.
Ei tilin jakamista
Jaa miellekartta linkin tai QR-koodin avulla käyttäen vain katselu- tai muokkausoikeuksia — vieraat voivat liittyä luomatta tiliä tai kirjautumatta sisään.
Monipuolinen solmun räätälöinti
Lisää kuvia, kuvakkeita, värejä, fonttityylejä ja hyperlinkkejä solmuihin muuttaaksesi pelkät jäsennykset visuaalisesti jäsennellyiksi kaavioiksi, jotka sopivat esityksiin.
Tuonti ja vienti
Siirrä miellekarttoja TeamMapperiin ja sieltä pois käyttämällä JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- tai PNG-muotoja sidosryhmien kanssa jakamista tai offline-arkistointia varten.
GDPR-yhteensopivat oletusasetukset
Miellekartat poistetaan automaattisesti määritettävän säilytysajan jälkeen (oletuksena 30 päivää), mikä auttaa tiimejä täyttämään tietosuojavaatimukset ilman manuaalista siivousta.
Kumoa ja pikanäppäimet
Täysi kumoa/tee uudelleen -historia ja kattava pikanäppäinyhdistelmä pitävät editorin nopeana tehokäyttäjille, jotka rakentavat suuria tai syvälle sisäkkäisiä miellekarttoja.
TeamMapper – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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