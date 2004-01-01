TeamMapper on avoimen lähdekoodin miellekarttasovellus, jonka avulla tiimit voivat luoda, jakaa ja muokata miellekarttoja yhdessä reaaliaikaisesti WebSocketsin kautta. Se on rakennettu lakkautetun mindmapp-projektin seuraajaksi, ja se keskittyy yhteistyöhön ilman käyttäjätilejä — jaa linkki vain katselu- tai muokkausoikeuksilla, ja tiimin jäsenet voivat liittyä istuntoon välittömästi.

TeamMapperin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aivoriihi-istunnot, projektisuunnitelmat ja tiimin tiedon kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Oletuksena miellekartat poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua GDPR-vaatimusten noudattamiseksi, ja konfiguroitava säilytysikkuna antaa säännellyissä ympäristöissä toimiville tiimeille mahdollisuuden säätää tietosuojakäytäntöjä vastaamaan omia käytäntöjään ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajasta.