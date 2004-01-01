Asenna Wavelog yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen amatööriradion lokiohjelma QSOjen kirjaamiseen, palkintojen hallintaan sekä integrointiin LoTW:n ja eQSL:n kanssa.
Wavelog – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wavelog – mitä sillä voi rakentaa?
Wavelog on moderni, verkkopohjainen amatööriradioloki-sovellus QSOjen seuraamiseen ja palkintojen edistymisen hallintaan DXCC-, IOTA-, SOTA- ja POTA-ohjelmissa. Se integroituu suoraan LoTW-, eQSL- ja kutsukirjahakipalveluihin, ja tukee CAT-radion ohjausta automaattiseen lokitukseen käyttöistuntojen aikana.
Wavelogin itseisännöinti VPS:llä pitää lokikirjasi tiedot yksityisinä ja saatavilla mistä tahansa selaimesta tai mobiililaitteesta ilman kolmannen osapuolen pilviriippuvuutta. Kilpailulokit, DX-klusteri-integraatio, ADIF- ja Cabrillo-vienti sekä tuki useille operaattoreille tekevät siitä täydellisen aseman lokitusratkaisun vakaville amatööriradio-operaattoreille.
Wavelog – tärkeimmät ominaisuudet
Palkintojen seuranta
Seuraa edistymistäsi kohti DXCC-, IOTA-, SOTA-, POTA- ja muita merkittäviä radioamatööripalkinto-ohjelmia lokikirjasi tietojen perusteella.
LoTW & eQSL synkronointi
Lataa ja vahvista QSO:t automaattisesti LoTW:n ja eQSL:n avulla sähköistä palkintohyvitystä varten ilman manuaalista lähetystä.
CAT-radion ohjaus
Yhdistä radioosi CAT-liitännän kautta täyttääksesi automaattisesti kaista-, tila- ja taajuuskentät reaaliaikaisen käytön aikana.
Kilpailun lokitus
Kirjaa kilpailu-QSO:t vaihdon seurannalla ja duplikaattien tarkistuksella kilpailulliseen amatööriradiotoimintaan.
ADIF-vienti
Vie koko lokisi ADIF- tai Cabrillo-muodossa käytettäväksi muiden lokiohjelmistojen tai palkintojen lähetysjärjestelmien kanssa.
Wavelog – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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