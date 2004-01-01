Wavelog on moderni, verkkopohjainen amatööriradioloki-sovellus QSOjen seuraamiseen ja palkintojen edistymisen hallintaan DXCC-, IOTA-, SOTA- ja POTA-ohjelmissa. Se integroituu suoraan LoTW-, eQSL- ja kutsukirjahakipalveluihin, ja tukee CAT-radion ohjausta automaattiseen lokitukseen käyttöistuntojen aikana.

Wavelogin itseisännöinti VPS:llä pitää lokikirjasi tiedot yksityisinä ja saatavilla mistä tahansa selaimesta tai mobiililaitteesta ilman kolmannen osapuolen pilviriippuvuutta. Kilpailulokit, DX-klusteri-integraatio, ADIF- ja Cabrillo-vienti sekä tuki useille operaattoreille tekevät siitä täydellisen aseman lokitusratkaisun vakaville amatööriradio-operaattoreille.