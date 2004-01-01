Zulip on tehokas avoimen lähdekoodin tiimichat-alusta, joka järjestää jokaisen keskustelun aiheisiin kanavien sisällä, mikä tekee siitä perustavanlaatuisesti erilaisen kuin tasakanavatyökalut. Sen sijaan, että viestit olisivat erottelematonta virtaa, jokainen keskustelu kuuluu nimettyyn aiheeseen — mikä antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden seurata valikoivasti, vastata asynkronisesti ja löytää aiemmat päätökset ilman loputonta selaamista.

Zulipin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tiimillesi täyden hallinnan viestintädataan, viestihistoriaan ja integraatioihin. Zulip tukee yli 100 integraatiota kehitys- ja tuottavuustyökalujen kanssa ja tarjoaa natiiveja mobiili- ja työpöytäsovelluksia kaikille tärkeimmille alustoille.