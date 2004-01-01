Ota Zulip käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tiimichat-alusta järjestetyllä aiheketjutuksella, rakennettu keskittyneeseen ja asynkroniseen tiimiviestintään.
Zulip – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zulip – mitä sillä voi rakentaa?
Zulip on tehokas avoimen lähdekoodin tiimichat-alusta, joka järjestää jokaisen keskustelun aiheisiin kanavien sisällä, mikä tekee siitä perustavanlaatuisesti erilaisen kuin tasakanavatyökalut. Sen sijaan, että viestit olisivat erottelematonta virtaa, jokainen keskustelu kuuluu nimettyyn aiheeseen — mikä antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden seurata valikoivasti, vastata asynkronisesti ja löytää aiemmat päätökset ilman loputonta selaamista.
Zulipin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tiimillesi täyden hallinnan viestintädataan, viestihistoriaan ja integraatioihin. Zulip tukee yli 100 integraatiota kehitys- ja tuottavuustyökalujen kanssa ja tarjoaa natiiveja mobiili- ja työpöytäsovelluksia kaikille tärkeimmille alustoille.
Zulip – tärkeimmät ominaisuudet
Aiheketjutus
Jokainen viesti kuuluu nimettyyn aiheeseen kanavan sisällä, mikä pitää keskustelut järjestettyinä ja helposti seurattavina jopa suurivolyymisissä tiimeissä.
Tehokas kokotekstihaku
Hae koko viestihistoriasta, mukaan lukien tiedostot ja linkit, löytääksesi välittömästi kaikki aiemmat keskustelut tai päätökset.
100+ integraatiota
Natiiviset integraatiot GitHubin, Jiran, PagerDutyn, Grafanan, Sentryn ja muiden kanssa tuovat kontekstin suoraan tiimikanaviisi.
Natiivisovellukset
Mobiilisovellukset iOS:lle ja Androidille sekä työpöytäsovellukset Windowsille, macOS:lle ja Linuxille pitävät tiimisi yhteydessä kaikilla laitteilla.
Näppäimistöohjattu työnkulku
Kattavat pikanäppäimet ja häiriötön käyttöliittymä antavat tehokäyttäjien navigoida ja vastata viesteihin kokonaan ilman hiirtä.
Zulip – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.