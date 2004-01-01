Ota Gramps Web käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity sukututkimusalusta sukupuiden rakentamiseen, tutkimiseen ja jakamiseen mistä tahansa selaimesta.
Gramps Web – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gramps Web – mitä sillä voi rakentaa?
Gramps Web on Grampsin yhteistyöhön perustuva verkkokäyttöliittymä, joka on laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin sukututkimusalusta. Se muuntaa yksityisen sukupuutietokantasi monen käyttäjän verkkosovellukseksi – joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta – sisältäen interaktiivisia kaavioita, karttoja, kokotekstihakuja ja DNA-analyysityökaluja. Toisin kuin pilvipohjaiset sukututkimuspalvelut, jotka kaupallistavat sukuhistoriatietojasi, Gramps Web toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, pitäen jokaisen esi-isän tiedon, asiakirjan ja valokuvan täysin hallinnassasi.
Gramps Web käyttää Grampsin omaa tietokantamuotoa, joten olemassa olevat Gramps-työpöytäsovelluksen tiedot tuodaan suoraan ja verkkokäyttöliittymän kautta tehdyt muutokset synkronoituvat takaisin työpöytäsovellukseen. Ensimmäinen rekisteröitynyt käyttäjästä tulee sukupuun omistaja ja ylläpitäjä.
Gramps Web – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiiviset sukupuukaaviot
Tuuletinkartat, sukupuunäkymät, jälkeläispuut ja aikajanan visualisoinnit antavat erilaisia näkökulmia sukuhistoriaasi selaimessa.
Koko tekstin haku
Hae välittömästi kaikista puusi henkilöistä, paikoista, tapahtumista, lähteistä ja muistiinpanoista – mukaan lukien liitettyjen asiakirjojen ja median sisältö.
Työpöydän synkronointi
Käyttää Grampsin omaa tietokantamuotoa kaksisuuntaiseen synkronointiin Grampsin työpöytäsovelluksen kanssa, jotta verkko- ja työpöytämuokkaukset pysyvät synkronissa.
Monikäyttäjäyhteistyö
Kutsu perheenjäseniä roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla – muokkaajat voivat lisätä tietueita, kun taas katselijat voivat vain selata, pitäen tietosi järjestyksessä.
DNA-analyysityökalut
Kromosomiselaaja, jaetun DNA-segmentin visualisointi ja pakkausten hallinta geneettisen sukututkimustiedon integroimiseksi perinteisten tietojen rinnalle.
Gramps Web – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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