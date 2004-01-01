Faraday on yritystason haavoittuvuuksien hallintajärjestelmä, joka tarjoaa tietoturvatiimeille yhtenäisen työtilan löytää, seurata ja korjata haavoittuvuuksia koko infrastruktuurissaan. Se integroituu yli 80 tietoturvatyökalun kanssa, tuoden ja normalisoiden automaattisesti skannaustietoja eri skannereista ja testauskehyksistä, jotta tiimit voivat keskittyä analyysiin manuaalisen tiedonkäsittelyn sijaan.

Faradayn itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että arkaluonteiset tietoturvalöydökset ja tarkastusketjut pysyvät täysin hallinnassasi – täyttäen tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset haavoittuvuustietojen käsittelylle ja tarjoten samalla yritystason ominaisuuksia ilman pilvipohjaisten alustojen toistuvia kustannuksia.