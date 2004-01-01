Asenna Faraday yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin haavoittuvuuksien hallintajärjestelmä, joka keskittää tietoturvalöydökset ja virtaviivaistaa korjaustoimenpiteet tietoturvatiimeille.
Faraday – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Faraday – mitä sillä voi rakentaa?
Faraday on yritystason haavoittuvuuksien hallintajärjestelmä, joka tarjoaa tietoturvatiimeille yhtenäisen työtilan löytää, seurata ja korjata haavoittuvuuksia koko infrastruktuurissaan. Se integroituu yli 80 tietoturvatyökalun kanssa, tuoden ja normalisoiden automaattisesti skannaustietoja eri skannereista ja testauskehyksistä, jotta tiimit voivat keskittyä analyysiin manuaalisen tiedonkäsittelyn sijaan.
Faradayn itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että arkaluonteiset tietoturvalöydökset ja tarkastusketjut pysyvät täysin hallinnassasi – täyttäen tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset haavoittuvuustietojen käsittelylle ja tarjoten samalla yritystason ominaisuuksia ilman pilvipohjaisten alustojen toistuvia kustannuksia.
Faraday – tärkeimmät ominaisuudet
80+ työkalaintegraatiota
Tuo automaattisesti ja normalisoi haavoittuvuustiedot alan standardiskannereista ja testauskehyksistä, eliminoiden manuaalisen tiedonkeruun.
Tiimityöskentely
Monikäyttäjätyötilat roolipohjaisella pääsynhallinnalla antavat tietoturvatiimien tehdä yhteistyötä arvioinneissa ja seurata korjaustoimenpiteiden omistajuutta reaaliaikaisesti.
Riskien priorisointi
Sisäänrakennettu riskien pisteytys- ja priorisointimoottori auttaa tiimejä keskittämään korjaustoimet haavoittuvuuksiin, jotka muodostavat suurimman todellisen uhan.
Vaatimustenmukaisuuden raportointi
Mukautetut raporttimallit ja tarkastusketjut auttavat vaatimustenmukaisuudesta vastaavia virkailijoita osoittamaan tietoturvan parannuksia ja täyttämään sääntelyvaatimukset.
RESTful API
Kattava REST-rajapinta mahdollistaa integroinnin CI/CD-putkiin ja SIEM-työkaluihin, antaen DevSecOps-tiimien automatisoida haavoittuvuuksien seurannan koko SDLC:n ajan.
Faraday – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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