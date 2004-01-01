Asenna Infisical yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin salaisuudenhallinta ympäristömuuttujien ja API-avainten turvalliseen synkronointiin kaikkiin projekteihin ja ympäristöihin.
Infisical – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Infisical – mitä sillä voi rakentaa?
Infisical on avoimen lähdekoodin salaisuuksien hallintajärjestelmä, joka korvaa hajallaan olevat .env-tiedostot ja kovakoodatut tunnukset yhdellä auditoitavalla totuuden lähteellä. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän, komentoriviliittymän (CLI) ja SDK-integraatiot salaisuuksien tallentamiseen, synkronointiin ja kierrättämiseen kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöissä ilman, että arkaluonteisia arvoja koskaan sitoutetaan versionhallintaan.
Infisicalin itseisännöinti tarkoittaa, että API-avaimesi, tietokantasalasanasi ja palvelutunnuksesi eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Saat täydelliset tarkastuspolut, roolipohjaisen pääsynhallinnan ja salaisuuksien versioinnin hallitsemallasi laitteistolla – ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riskiä kolmannen osapuolen tietomurrosta, joka paljastaisi tunnuksesi.
Infisical – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty salaisuuksien säilytys
Tallenna kaikki ympäristömuuttujat yhteen paikkaan, kaikista projekteista ja ympäristöistä, sisäänrakennetulla projekti- ja ympäristökohtaisella erottelulla.
Täysi tarkastusloki
Jokainen salaisuuden luku, kirjoitus ja poisto kirjataan aikaleimojen ja käyttäjän attribuution kera vaatimustenmukaisuuden ja tapausten hallinnan vuoksi.
CLI- ja SDK-integraatio
Syötä salaisuuksia mihin tahansa prosessiin ajonaikaisesti CLI:n tai natiivien SDK:iden kautta Node.js:lle, Pythonille, Go:lle, Rubylle ja muille muuttamatta sovelluskoodia.
Salainen versiointi
Jokainen salaisuuteen tehty muutos versioidaan, mikä mahdollistaa palautuksen mihin tahansa edelliseen arvoon, kun virheellinen käyttöönotto on peruutettava nopeasti.
CI/CD-putken tuki
Natiivit integraatiot GitHub Actionsin, GitLab CI:n, Dockerin ja Kubernetesin kanssa poistavat tarpeen tallentaa salaisuuksia selkeätekstisinä putkilinjojen muuttujina.
Infisical – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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