Infisical on avoimen lähdekoodin salaisuuksien hallintajärjestelmä, joka korvaa hajallaan olevat .env-tiedostot ja kovakoodatut tunnukset yhdellä auditoitavalla totuuden lähteellä. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän, komentoriviliittymän (CLI) ja SDK-integraatiot salaisuuksien tallentamiseen, synkronointiin ja kierrättämiseen kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöissä ilman, että arkaluonteisia arvoja koskaan sitoutetaan versionhallintaan.

Infisicalin itseisännöinti tarkoittaa, että API-avaimesi, tietokantasalasanasi ja palvelutunnuksesi eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Saat täydelliset tarkastuspolut, roolipohjaisen pääsynhallinnan ja salaisuuksien versioinnin hallitsemallasi laitteistolla – ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riskiä kolmannen osapuolen tietomurrosta, joka paljastaisi tunnuksesi.