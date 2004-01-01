Asenna Pastefy yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity pastebin, jossa on syntaksikorostus yli 100 kielelle, kansioiden järjestely, salasanasuojaus ja REST-rajapinta ohjelmallista käyttöä varten.
Pastefy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pastefy – mitä sillä voi rakentaa?
Pastefy on itse isännöity pastebin-alusta, joka tarjoaa kehittäjille ja tiimeille yksityisen, monipuolisen vaihtoehdon julkisille koodinjakopalveluille. Yli 100 ohjelmointikielen syntaksikorostuksella, kansiorakenteella koodinpätkäkokoelmille, salasanasuojatuilla pasteilla ja konfiguroitavalla vanhenemisajalla se kattaa kaikki koodinjakotilanteet lähettämättä arkaluonteista sisältöä kolmannen osapuolen palvelimille. REST-rajapinta mahdollistaa ohjelmallisen koodinpätkien luomisen CI-putkista, editoreista ja automaatioskripteistä.
Pastefyn itse isännöinti VPS:lläsi pitää API-avaimet, tietokannan tunnukset, sisäiset konfiguraatiot ja omisteisen logiikan kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Poistat julkisten pastebin-palveluiden koko- ja nopeusrajoitukset ja saat mahdollisuuden toteuttaa mukautettuja tietojen säilytyskäytäntöjä, jotka täyttävät organisaatiosi turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
Pastefy – tärkeimmät ominaisuudet
Syntaksikorostus
Tukee yli 100 ohjelmointi- ja merkintäkieltä tarkalla korostuksella, mikä tekee monimutkaisesta koodista luettavaa katselmusten, virheenkorjausistuntojen ja pariohjelmoinnin aikana.
Salasanasuojatut tekstit
Suojaa arkaluontoiset koodinpätkät salasanalla, jotta vain valtuutetut vastaanottajat voivat tarkastella tunnistetietoja, määritystiedostoja tai omistusoikeudellista koodia, jotka on jaettu vianmäärityksen aikana.
Kansioiden järjestely
Ryhmittele toisiinsa liittyvät koodinpätkät kansioihin ja ylläpidä kuratoituja kokoelmia uudelleenkäytettävistä malleista, määritysesimerkeistä ja viite-toteutuksista.
Liitteen vanheneminen
Aseta vanhenemisajat niin, että arkaluonteiset virheenkorjaustiedot, väliaikaiset tunnukset ja tapahtumalokit poistetaan automaattisesti ilman manuaalista puhdistusta.
REST API -pääsy
Luo ja hae liitoksia ohjelmallisesti CI/CD-putkista, editorin laajennuksista ja automaatioskripteistä suoraviivaisen REST-rajapinnan avulla.
Pastefy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.