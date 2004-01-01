Pastefy on itse isännöity pastebin-alusta, joka tarjoaa kehittäjille ja tiimeille yksityisen, monipuolisen vaihtoehdon julkisille koodinjakopalveluille. Yli 100 ohjelmointikielen syntaksikorostuksella, kansiorakenteella koodinpätkäkokoelmille, salasanasuojatuilla pasteilla ja konfiguroitavalla vanhenemisajalla se kattaa kaikki koodinjakotilanteet lähettämättä arkaluonteista sisältöä kolmannen osapuolen palvelimille. REST-rajapinta mahdollistaa ohjelmallisen koodinpätkien luomisen CI-putkista, editoreista ja automaatioskripteistä.

Pastefyn itse isännöinti VPS:lläsi pitää API-avaimet, tietokannan tunnukset, sisäiset konfiguraatiot ja omisteisen logiikan kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Poistat julkisten pastebin-palveluiden koko- ja nopeusrajoitukset ja saat mahdollisuuden toteuttaa mukautettuja tietojen säilytyskäytäntöjä, jotka täyttävät organisaatiosi turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset.