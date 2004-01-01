Asenna WUD yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tarkkailija, joka havaitsee Docker-kuvien päivitykset ja ilmoittaa niistä sinulle kymmenien integroitujen kanavien kautta.
WUD – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WUD – mitä sillä voi rakentaa?
WUD (What's Up Docker) on aktiivisesti ylläpidetty seuraaja whats-up-dockerille, joka keskittyy täysin konttikuvien pitämiseen ajan tasalla itse isännöidyssä infrastruktuurissa. Se tarkastaa jatkuvasti käynnissä olevia kontteja, kysyy ylävirran rekistereistä ja raportoi tarkalleen, mistä kuvista on saatavilla uusia versioita — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay ja itse isännöidyt rekisterit ovat kaikki tuettuja heti käyttövalmiina.
WUD:n itse isännöinti omalla VPS:llä poistaa riippuvuuden kolmannen osapuolen SaaS-päivitysseuraajista ja pitää konttilaivastosi koko inventaarion hallitsemassasi infrastruktuurissa. Käynnistimet voivat levitä Slackiin, Telegramiin, Discordiin, Gotifyyn, Appriseen, IFTTT:hen, Pushoveriin, MQTT:hen, yleisiin webhookeihin tai rakentaa pinot uudelleen automaattisesti.
WUD – tärkeimmät ominaisuudet
Monirekisteriseuranta
Seuraa päivityksiä Docker Hubissa, GHCR:ssä, ECR:ssä, GCR:ssä, ACR:ssä, Quayssa ja kaikissa mukautetuissa rekistereissä ilman palveluntarjoajakohtaisia laajennuksia.
Käynnistä automaatiot
Reitittää uuden version tapahtumat Slackiin, Telegramiin, Discordiin, Appriseen, MQTT:hen, yleisiin webhookeihin tai säiliöiden uudelleenrakennustöihin.
Web UI ja REST API
Selaa odottavia päivityksiä, tarkastele tiivistelmiä ja integroi olemassa oleviin hallintapaneeleihin dokumentoidun REST-rajapinnan kautta.
Hienojakoiset valvojan säännöt
Sisällytä tai jätä pois säilöjä tunnisteen, nimen tai rekisterin perusteella, ja valitse semver-, regex- tai tiivisteen vertailustrategioiden välillä.
Prometheus-metriikat
Vie säilön ja päivittää mittarit osoitteeseen /metrics, jotta olemassa olevat Grafana-pinot voivat hälyttää vanhentuneista kuvista.
Kevyt jalanjälki
Toimii yhtenä Node.js-konttina pienellä tallennustilavuudella, sopien pienille VPS-instansseille tuotantokuormitusten rinnalle.
WUD – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.