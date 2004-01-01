Ota n8n käyttöön tekoälyavustajan kanssa yhden napsautuksen asennuksella.
Työnkulun automatisointi sisäänrakennetulla tekoälykeskustelulla, joka suunnittelee, rakentaa ja debugaa automaatiosi puolestasi.
n8n with AI Assistant – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
n8n with AI Assistant – mitä sillä voi rakentaa?
n8n on työnkulun automaatioalusta, joka yhdistää sovelluksia, palveluita ja API-rajapintoja visuaalisen solmupohjaisen editorin kautta. Tämä käyttöönotto lisää n8n:n tekoälyavustajan, keskusteluliittymän, joka muuttaa selkokieliset pyynnöt toimiviksi työnkuluiksi — se valitsee oikeat solmut, yhdistää ne, kirjoittaa lausekkeet ja selittää, miksi suoritus epäonnistui sen sijaan, että jättäisi sinut lukemaan lokeja.
Avustaja suorittaa koodia hiekkalaatikkopalvelussa, joka on otettu käyttöön n8n:n rinnalla omalla VPS:lläsi kolmannen osapuolen pilven sijaan, joten työnkulun logiikka, tunnistetiedot ja luotu koodi pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Sen voimanlähteenä on Nexos AI, antaen avustajalle pääsyn edistyksellisiin malleihin yhdellä avaimella samalla kun säilytät rajoittamattomat työnkulun suoritukset ja tehtäväkohtaisen hinnoittelun puuttumisen.
n8n with AI Assistant – tärkeimmät ominaisuudet
Keskusteluohjattu työnkulun rakentaminen
Kuvaile haluamasi automaatio selkeällä kielellä, ja avustaja kokoaa solmut, yhteydet ja lausekkeet puolestasi.
Itse isännöity koodihiekkalaatikko
Luotu koodi suoritetaan eristetyssä hiekkalaatikkopalvelussa, joka toimii omalla VPS:lläsi, joten mitään ei lähetetä ulkoiselle suorituspalvelun tarjoajalle.
Ohjattu virheenkorjaus
Kysy avustajalta, miksi suoritus epäonnistui, ja saat selityksen konkreettisella korjauksella sen sijaan, että joutuisit selaamaan raakoja suorituslokeja.
Nexos AI -mallin käyttö
Yksi Nexos AI -avain antaa avustajalle pääsyn johtaviin malleihin, ja voit vaihtaa sen käyttämää mallia milloin tahansa.
Täysi n8n-automaatiopaketti
Kaikki standardi-n8n:ssä sisältyy – sadat integraatiot, webhookit, aikataulut ja mukautetut JavaScript-solmut.
Data säilyy VPS-palvelimellasi
Työnkulun määritykset, API-tunnukset ja suoritushistoria tallennetaan pysyvään taltioon, jota hallitset ja jonka voit varmuuskopioida vapaasti.
n8n with AI Assistant – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.