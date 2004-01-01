Jopa 69 % alennus n8n with AI Assistant tuotteelle

Ota n8n käyttöön tekoälyavustajan kanssa yhden napsautuksen asennuksella.

Työnkulun automatisointi sisäänrakennetulla tekoälykeskustelulla, joka suunnittelee, rakentaa ja debugaa automaatiosi puolestasi.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota n8n käyttöön tekoälyavustajan kanssa yhden napsautuksen asennuksella.

n8n with AI Assistant – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

n8n with AI Assistant – mitä sillä voi rakentaa?

n8n on työnkulun automaatioalusta, joka yhdistää sovelluksia, palveluita ja API-rajapintoja visuaalisen solmupohjaisen editorin kautta. Tämä käyttöönotto lisää n8n:n tekoälyavustajan, keskusteluliittymän, joka muuttaa selkokieliset pyynnöt toimiviksi työnkuluiksi — se valitsee oikeat solmut, yhdistää ne, kirjoittaa lausekkeet ja selittää, miksi suoritus epäonnistui sen sijaan, että jättäisi sinut lukemaan lokeja.

Avustaja suorittaa koodia hiekkalaatikkopalvelussa, joka on otettu käyttöön n8n:n rinnalla omalla VPS:lläsi kolmannen osapuolen pilven sijaan, joten työnkulun logiikka, tunnistetiedot ja luotu koodi pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Sen voimanlähteenä on Nexos AI, antaen avustajalle pääsyn edistyksellisiin malleihin yhdellä avaimella samalla kun säilytät rajoittamattomat työnkulun suoritukset ja tehtäväkohtaisen hinnoittelun puuttumisen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

n8n with AI Assistant – tärkeimmät ominaisuudet

Keskusteluohjattu työnkulun rakentaminen

Kuvaile haluamasi automaatio selkeällä kielellä, ja avustaja kokoaa solmut, yhteydet ja lausekkeet puolestasi.

Itse isännöity koodihiekkalaatikko

Luotu koodi suoritetaan eristetyssä hiekkalaatikkopalvelussa, joka toimii omalla VPS:lläsi, joten mitään ei lähetetä ulkoiselle suorituspalvelun tarjoajalle.

Ohjattu virheenkorjaus

Kysy avustajalta, miksi suoritus epäonnistui, ja saat selityksen konkreettisella korjauksella sen sijaan, että joutuisit selaamaan raakoja suorituslokeja.

Nexos AI -mallin käyttö

Yksi Nexos AI -avain antaa avustajalle pääsyn johtaviin malleihin, ja voit vaihtaa sen käyttämää mallia milloin tahansa.

Täysi n8n-automaatiopaketti

Kaikki standardi-n8n:ssä sisältyy – sadat integraatiot, webhookit, aikataulut ja mukautetut JavaScript-solmut.

Data säilyy VPS-palvelimellasi

Työnkulun määritykset, API-tunnukset ja suoritushistoria tallennetaan pysyvään taltioon, jota hallitset ja jonka voit varmuuskopioida vapaasti.

n8n with AI Assistant – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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