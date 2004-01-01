Ota Home Assistant käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojalähtöinen avoimen lähdekoodin kotiautomaatioalusta, jossa on yli 2 000 integraatiota älylaitteille ja -palveluille.
Home Assistant – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Home Assistant – mitä sillä voi rakentaa?
Home Assistant on johtava avoimen lähdekoodin kotiautomaatioalusta, johon miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa luottavat. Se yhdistää eri valmistajien älylaitteet – valot, termostaatit, kamerat, turvajärjestelmät ja mediasoittimet – yhdeksi mukautettavaksi käyttöliittymäksi, jossa on tehokas automaatiomoottori, joka tukee monimutkaisia skenaarioita, jotka käynnistyvät ajan, laitteen tilojen tai ulkoisten tapahtumien perusteella.
Home Assistantin käyttöönotto omalla VPS:llä varmistaa, että älykotisi pysyy toiminnassa myös paikallisten katkosten aikana, tarjoaa luotettavan etäkäytön mistä tahansa ja pitää kaikki laitetiedot ja automaatiologiikan täysin hallinnassasi ilman pilvipalveluriippuvuuksia.
Home Assistant – tärkeimmät ominaisuudet
2 000+ integraatiota
Yhdistä käytännössä mikä tahansa älykodin laite tai pilvipalvelu jatkuvasti kasvavan yhteisön integraatiokirjaston kautta.
Paikallinen ohjaus
Kaikki automaatiot toimivat paikallisesti ilman pilviriippuvuutta, jotta kotisi pysyy reagoivana, vaikka internetyhteys katkeaisi.
Tehokkaat automaatiot
Visuaalinen ja YAML-pohjainen automaatioeditori tukee monimutkaisia laukaisimia, ehtoja ja monivaiheisia toimintoja mihin tahansa skenaarioon.
Mukautettavat hallintapaneelit
Lovelace-kojelautapaneelien avulla voit suunnitella henkilökohtaisia ohjausliittymiä mille tahansa laitteelle tai näytölle kodissasi.
Ääniassistentin integrointi
Toimii Google Assistantin, Amazon Alexan ja Sirin kanssa minkä tahansa yhdistetyn laitteen handsfree-ohjaukseen.
Energianvalvonta
Seuraa ja optimoi kotitalouden energiankulutusta omistettujen valvontanäyttöjen ja laitetason kulutustietojen avulla.
Home Assistant – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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