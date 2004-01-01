Ota Rybbit käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, joka seuraa kävijöiden käyttäytymistä ilman evästeitä, seurantaskriptejä tai tunkeilevaa tiedonkeruuta.
Rybbit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rybbit – mitä sillä voi rakentaa?
Rybbit on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva verkkoanalytiikka-alusta, joka on suunniteltu moderniksi vaihtoehdoksi Google Analyticsille. Se tarjoaa sivunäkymiä, istuntoja, poistumisprosentteja, viittaajia, maantieteellisiä tietoja ja istuntojen toistoja ilman evästeiden tai sivustojen välisen seurannan käyttöä – tehden GDPR-yhteensopivuudesta sisäänrakennetun ominaisuuden jälkikäteen mietityn sijaan.
ClickHousen avulla korkean suorituskyvyn tapahtumien tallennukseen ja PostgreSQL:n avulla sovellustietoihin Rybbit käsittelee suuria tapahtumamääriä nopeilla hallintapaneelikyselyillä. Itseisännöinti poistaa sivustokohtaiset maksut ja tietojen säilytysrajat, antaen sinulle täyden omistusoikeuden kävijätietoihin kaikissa omaisuuksissasi.
Rybbit – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeetön seuranta
Seuraa kävijöitä ilman evästeitä tai sormenjälkitunnistusta, poistaen suostumusbannerien tarpeen ja pysyen samalla GDPR:n ja CCPA:n vaatimusten mukaisena.
Istuntotallenteet
Tallentaa ja toistaa käyttäjäistuntoja ymmärtääkseen tarkalleen, miten kävijät navigoivat sivustollasi ja missä he poistuvat.
Mukautettu tapahtumaseuranta
Tallenna kaikki käyttäjän vuorovaikutukset mukautetuilla tapahtumilla ja JSON-ominaisuuksilla yksityiskohtaista suppiloanalyysiä ja konversio-optimointia varten.
Reaaliaikainen hallintapaneeli
Näytä reaaliaikaiset kävijämäärät, aktiiviset sivut ja välittömät mittaripäivitykset, jotta voit seurata liikenteen piikkejä niiden tapahtuessa.
Monisivustotuki
Hallitse useiden verkkosivustojen analytiikkaa yhdestä hallintapaneelista, jossa on organisaatiotason käyttöoikeudet tiimeille.
Rybbit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.