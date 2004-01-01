LDAP Account Manager (LAM) on kypsä, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä LDAP-hakemistoon tallennettujen tilien hallintaan. Sen sijaan, että järjestelmänvalvojat muokkaisivat LDIF-tiedostoja tai kamppailisivat ldapsearch- ja ldapmodify-komentojen kanssa, he hallitsevat Unix- ja Samba-käyttäjiä, ryhmiä, isäntiä, DHCP-merkintöjä, Kopano-tilejä ja Asterisk-laajennuksia selaimen kautta. LAM ymmärtää yleisimmät LDAP-skeemat valmiina ja sisältää tyyppitietoiset editorit kullekin.

Tämä malli niputtaa LAM:n yhteen OpenLDAP-hakemistopalvelimen kanssa, jotta koko identiteettipino toimii yhdellä VPS:llä Traefik HTTPS:n takana. LAM:n itseisännöinti pitää hakemistotunnukset, ryhmäjäsenyydet ja identiteettitiedot omassa infrastruktuurissasi ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen identiteetintarjoajista tai paikkakohtaisia SaaS-maksuja.