Asenna LDAP Account Manager yhden napsautuksen asennuksella.
Verkkokäyttöliittymä käyttäjien, ryhmien ja objektien hallintaan OpenLDAP-hakemistossa käyttäjäystävällisen selaimen käyttöliittymän kautta.
LDAP Account Manager – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LDAP Account Manager – mitä sillä voi rakentaa?
LDAP Account Manager (LAM) on kypsä, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä LDAP-hakemistoon tallennettujen tilien hallintaan. Sen sijaan, että järjestelmänvalvojat muokkaisivat LDIF-tiedostoja tai kamppailisivat ldapsearch- ja ldapmodify-komentojen kanssa, he hallitsevat Unix- ja Samba-käyttäjiä, ryhmiä, isäntiä, DHCP-merkintöjä, Kopano-tilejä ja Asterisk-laajennuksia selaimen kautta. LAM ymmärtää yleisimmät LDAP-skeemat valmiina ja sisältää tyyppitietoiset editorit kullekin.
Tämä malli niputtaa LAM:n yhteen OpenLDAP-hakemistopalvelimen kanssa, jotta koko identiteettipino toimii yhdellä VPS:llä Traefik HTTPS:n takana. LAM:n itseisännöinti pitää hakemistotunnukset, ryhmäjäsenyydet ja identiteettitiedot omassa infrastruktuurissasi ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen identiteetintarjoajista tai paikkakohtaisia SaaS-maksuja.
LDAP Account Manager – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen hallintakäyttöliittymä
Hallitse käyttäjiä, ryhmiä, isäntiä ja muita LDAP-objekteja välilehdillä varustetun verkkokäyttöliittymän kautta LDIF-tiedostojen ja komentorivityökalujen sijaan.
Sisältyvä OpenLDAP-palvelin
Toimitetaan OpenLDAP-hakemiston kanssa, joka on esikonfiguroitu valitun perus-DN:n mukaan, joten käyttöönotto tarjoaa sekä hakemiston että sen hallintakäyttöliittymän.
Tilityyppimoduulit
Sisäänrakennetut editorit Unix-tileille, Samba-verkkotunnuksille, Kopanolle, Asteriskille, DHCP:lle, sähköpostialiaksille ja FreeRadiukselle kattavat useimmat hakemistokaaviot ilman mukautettua koodia.
CSV-tuonti ja PDF-vienti
Massaluo tilejä laskentataulukoista ja tuota tulostettavia PDF-tilitietolomakkeita uusille työntekijöille suoraan hakemistotiedoista.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Palvelinprofiilit, käyttäjäprofiilit ja moduulitason käyttöoikeudet antavat sinun delegoida osia hakemiston hallinnasta myöntämättä täysiä LDAP-järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Monikielinen käyttöliittymä
Käännetty yli tusinalle kielelle, jotta hallinnolliset tiimit voivat työskennellä haluamallaan kielellä samaa jaettua hakemistoa vastaan.
LDAP Account Manager – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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