Kutt on itse isännöity URL-lyhentäjä, joka antaa sinulle täyden hallinnan lyhyisiin linkkeihisi, analytiikkatietoihisi ja käyttäjäoikeuksiisi. Luo brändättyjä lyhyitä URL-osoitteita omalla verkkotunnuksellasi, seuraa napsautustilastoja linkkikohtaisesti ja hallitse kaikkea selkeän hallintaliittymän kautta – lähettämättä tietoja kaupallisille palveluille, kuten Bitlylle tai TinyURLille.

Peruslyhennyksen lisäksi Kuttin avulla voit suojata linkkejä salasanoilla, asettaa automaattisia vanhenemispäiviä ja hallita rekisteröityneitä käyttäjiä. Täysi REST API ja selainlaajennukset Chromelle ja Firefoxille tekevät linkkien luomisen integroinnista olemassa oleviin työnkulkuihin helppoa. Itseisännöinti tarkoittaa, että linkkitietosi pysyvät yksityisinä etkä maksa napsautuskohtaisia maksuja.