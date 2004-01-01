Asenna Kutt yhdellä napsautuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin URL-lyhentäjä mukautetuilla verkkotunnuksilla, klikkausanalytiikalla ja täydellä REST API:lla.
Kutt – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kutt – mitä sillä voi rakentaa?
Kutt on itse isännöity URL-lyhentäjä, joka antaa sinulle täyden hallinnan lyhyisiin linkkeihisi, analytiikkatietoihisi ja käyttäjäoikeuksiisi. Luo brändättyjä lyhyitä URL-osoitteita omalla verkkotunnuksellasi, seuraa napsautustilastoja linkkikohtaisesti ja hallitse kaikkea selkeän hallintaliittymän kautta – lähettämättä tietoja kaupallisille palveluille, kuten Bitlylle tai TinyURLille.
Peruslyhennyksen lisäksi Kuttin avulla voit suojata linkkejä salasanoilla, asettaa automaattisia vanhenemispäiviä ja hallita rekisteröityneitä käyttäjiä. Täysi REST API ja selainlaajennukset Chromelle ja Firefoxille tekevät linkkien luomisen integroinnista olemassa oleviin työnkulkuihin helppoa. Itseisännöinti tarkoittaa, että linkkitietosi pysyvät yksityisinä etkä maksa napsautuskohtaisia maksuja.
Kutt – tärkeimmät ominaisuudet
Yksilöity domain -tuki
Tarjoa lyhyitä linkkejä omasta brändätystä verkkotunnuksestasi, jotta jokainen jakamasi URL-osoite vahvistaa identiteettiäsi kolmannen osapuolen palvelun sijaan.
Linkkikohtainen analytiikka
Seuraa klikkausmääriä, viittaajia, maita ja laitteita jokaiselle lyhennetylle linkille mitataksesi kattavuutta ja kampanjan suorituskykyä.
Salasanasuojatut linkit
Lisää valinnainen salasana mihin tahansa linkkiin, jotta vain salasanan omaavat henkilöt pääsevät kohde-URL-osoitteeseen.
Linkin vanheneminen
Aseta automaattinen vanhenemispäivä mille tahansa linkille, ja se lakkaa toimimasta ilman manuaalista puuttumista — hyödyllinen aikaherkissä kampanjoissa.
REST API
Luo, hallinnoi ja poista linkkejä ohjelmallisesti täysin varustellun API:n kautta, mikä tekee Kuttin integroinnista helppoa sovelluksiisi ja putkiisi.
Käyttäjähallinta
Hallintapaneelin avulla voit hallita rekisteröityneitä käyttäjiä ja kaikkia järjestelmänlaajuisia linkkejä, rekisteröinnin ja anonyymin pääsyn ollessa oletuksena poissa käytöstä.
Kutt – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla