Jopa 69 % alennus Kutt tuotteelle

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Moderni avoimen lähdekoodin URL-lyhentäjä mukautetuilla verkkotunnuksilla, klikkausanalytiikalla ja täydellä REST API:lla.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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Kutt – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Kutt – mitä sillä voi rakentaa?

Kutt on itse isännöity URL-lyhentäjä, joka antaa sinulle täyden hallinnan lyhyisiin linkkeihisi, analytiikkatietoihisi ja käyttäjäoikeuksiisi. Luo brändättyjä lyhyitä URL-osoitteita omalla verkkotunnuksellasi, seuraa napsautustilastoja linkkikohtaisesti ja hallitse kaikkea selkeän hallintaliittymän kautta – lähettämättä tietoja kaupallisille palveluille, kuten Bitlylle tai TinyURLille.

Peruslyhennyksen lisäksi Kuttin avulla voit suojata linkkejä salasanoilla, asettaa automaattisia vanhenemispäiviä ja hallita rekisteröityneitä käyttäjiä. Täysi REST API ja selainlaajennukset Chromelle ja Firefoxille tekevät linkkien luomisen integroinnista olemassa oleviin työnkulkuihin helppoa. Itseisännöinti tarkoittaa, että linkkitietosi pysyvät yksityisinä etkä maksa napsautuskohtaisia maksuja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Kutt – tärkeimmät ominaisuudet

Yksilöity domain -tuki

Tarjoa lyhyitä linkkejä omasta brändätystä verkkotunnuksestasi, jotta jokainen jakamasi URL-osoite vahvistaa identiteettiäsi kolmannen osapuolen palvelun sijaan.

Linkkikohtainen analytiikka

Seuraa klikkausmääriä, viittaajia, maita ja laitteita jokaiselle lyhennetylle linkille mitataksesi kattavuutta ja kampanjan suorituskykyä.

Salasanasuojatut linkit

Lisää valinnainen salasana mihin tahansa linkkiin, jotta vain salasanan omaavat henkilöt pääsevät kohde-URL-osoitteeseen.

Linkin vanheneminen

Aseta automaattinen vanhenemispäivä mille tahansa linkille, ja se lakkaa toimimasta ilman manuaalista puuttumista — hyödyllinen aikaherkissä kampanjoissa.

REST API

Luo, hallinnoi ja poista linkkejä ohjelmallisesti täysin varustellun API:n kautta, mikä tekee Kuttin integroinnista helppoa sovelluksiisi ja putkiisi.

Käyttäjähallinta

Hallintapaneelin avulla voit hallita rekisteröityneitä käyttäjiä ja kaikkia järjestelmänlaajuisia linkkejä, rekisteröinnin ja anonyymin pääsyn ollessa oletuksena poissa käytöstä.

Kutt – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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